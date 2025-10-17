Lichtenau verspielt Führung und rettet sich zum Remis

Im heutigen Abendspiel in Lichtenau ist der SV Raitersaich II zu Gast.

Das 1:1 konnten die Gäste nach einer Flanke aus dem Halbfeld und einem Kopfball durch Wurzbacher in der 25. Minute erzielen.

Der Flügelspieler umspielt zwei Spieler und spielt einen Steckpass zu dem abseitsverdächtigen Stürmer im 16er. Dieser findet einen weiteren viel zu freien Stürmer in der Mitte, dieser schiebt aus 5m ein(3.).

In der 34. Minute erzielen die Hausherren das 2:1 nach einem gut ausgespielten Konter. Und kurz vor der Pause noch das 3:1(43.).

In der 2. Halbzeit kommen die Gäste anders aus der Kabine. Aus dem Zentrum steckt Wurzbacher auf Graf durch, dieser läuft allein auf den Keeper zu, umrundet ihn und schiebt zum 3:2 ein(48.).

Den Auslgeich zum 3:3, erzielten die Gäste nach einem hohen Ball von Hofmann an die 16er Grenze auf Wurzbacher, der pflückt ihn von oben runter und schiebt aus der Drehung ins lange Eck ein(53.).

Dann drehn die Gäste das Spiel. In der 61. Minute spielt Götz einen hohen Ball auf Patrick Ott, dessen Schuss wird vom Abwehrspieler so abgefälscht, dass der Ball ins Tor kullert.

Doch die Heimelf lies nicht nach und so konnten sie einen Freistoß an der 16 Kante zum 4:4 nutzen. Der Ball fliegt an den langen Pfosten. Der Spieler legt auf der Linie quer und der Stürmer in der Mitte muss nur noch einschiebt aus einem Meter(65.).