Lichtenau verpasst Sprung nach oben – Willingen setzt Ausrufezeichen

Ein intensiver Spieltag in der Verbandsliga Nord liefert viele Geschichten: Lichtenauer FV lässt im Duell um die oberen Tabellenregionen Punkte liegen, SC Willingen sendet ein deutliches Lebenszeichen, OSC Vellmar verpasst eine Überraschung in letzter Sekunde – und TSV Wabern tritt weiter auf der Stelle.
Platzverweis als Wendepunkt
Der Tabellensiebte Lichtenau kassierte im Heimspiel gegen den Zwölften ein bitteres 2:2, weil die Gäste nach Rot gegen Gadea (61.) in Überzahl zurückschlugen. Samuel Hildebrand traf zunächst per Strafstoß (21.), ehe Nasr und Graur die Partie innerhalb von zwei Minuten drehten (45.+1/45.+2). Eiterfelds Winter verwertete in der 65. Minute einen Abpraller zum verdienten Ausgleich. Durch das Remis bleibt Lichtenau im breiten Mittelfeld der Liga, verpasste aber den Sprung in die Top Fünf.
Erneut deutlich
Auf Rang elf schob sich Aufsteiger Willingen nach einem klaren 4:0 gegen den Dreizehnten Calden, das Spiel jedoch wurde von der schweren Knieverletzung von Paul Schäfer überschattet. Heine (19./36.), Vogel (24.) und Cramer (64.) trafen für die Upländer, die bereits vor der langen Unterbrechung das Spiel kontrollierten. Calden fand erst nach der Pause ins Spiel, blieb aber bis auf wenige Chancen harmlos. Willingen setzt mit dem dritten Sieg in Serie ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf.
Bittere Pille
Der Tabellenfünfzehnte schnupperte gegen Spitzenreiter Kassel II an der Sensation, verlor aber durch ein Tor von Schönewolf in der 90.+4 Minute mit 1:2. Agyekum brachte Vellmar spät in Führung (81.), doch Schmeer glich sofort per Strafstoß aus (82.). Zuvor hatte Sattorov die Chance zur Führung vom Punkt vergeben (49.), ehe Kara nach zwei unglücklichen Fouls Gelb-Rot sah (60.). Kassel bleibt durch den Last-Minute-Sieg souverän Tabellenführer, Vellmar rutscht noch tiefer in den Abstiegskampf.
Zu wenig
Mit dem 0:3 bei Barockstadt II verlor der Tabellenachte Wabern zum dritten Mal in Folge und bleibt im Niemandsland stecken. Banh (18.), Fuchs (26.) und Trabert unmittelbar nach Wiederanpfiff (46.) bestraften individuelle Fehler der Gäste eiskalt. Wabern kam nur zu wenigen Offensivaktionen und wirkte nach zahlreichen Ausfällen zunehmend ausgelaugt.
Gelungene Revanche
Dörnberg festigte als Tabellennunter seine solide Position und revanchierte sich mit dem 2:1 für die Niederlage aus dem Hinspiel. Richter erzielte früh das 1:0 (12.), ehe Swinarski per sehenswertem Freistoß ausglich (21.). Nach mehreren vergebenen Chancen der Gäste sicherte Ejupi nach Ullrichs Abpraller den Heimsieg (72.). Dörnberg bleibt damit punktgleich mit Wabern und hält Anschluss an die obere Tabellenhälfte.