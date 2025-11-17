Lichtenau verpasst Sprung nach oben – Willingen setzt Ausrufezeichen

Der Tabellensiebte Lichtenau kassierte im Heimspiel gegen den Zwölften ein bitteres 2:2, weil die Gäste nach Rot gegen Gadea (61.) in Überzahl zurückschlugen. Samuel Hildebrand traf zunächst per Strafstoß (21.), ehe Nasr und Graur die Partie innerhalb von zwei Minuten drehten (45.+1/45.+2). Eiterfelds Winter verwertete in der 65. Minute einen Abpraller zum verdienten Ausgleich. Durch das Remis bleibt Lichtenau im breiten Mittelfeld der Liga, verpasste aber den Sprung in die Top Fünf.

Auf Rang elf schob sich Aufsteiger Willingen nach einem klaren 4:0 gegen den Dreizehnten Calden, das Spiel jedoch wurde von der schweren Knieverletzung von Paul Schäfer überschattet. Heine (19./36.), Vogel (24.) und Cramer (64.) trafen für die Upländer, die bereits vor der langen Unterbrechung das Spiel kontrollierten. Calden fand erst nach der Pause ins Spiel, blieb aber bis auf wenige Chancen harmlos. Willingen setzt mit dem dritten Sieg in Serie ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf.

Bittere Pille