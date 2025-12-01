Lichtenau trotzt der Unterzahl – zwei Platzverweise in Willingen

Der Tabellenführer aus Kassel II drehte die Partie beim Zwölften aus Willingen spät, nachdem die Gastgeber durch Heine und Vogel zur Pause verdient geführt hatten. Hofert (83.) und Schönewolf (90.) trafen für die Junglöwen, die trotz zweier Gelb-Roter Karten in den Schlussminuten abgezockter wirkten. Willingen zeigte gegen den Spitzenreiter eine der besten Leistungen der Saison, blieb aber erneut ohne Ertrag. Die Upländer überwintern mit 20 Punkten knapp über der Abstiegszone.

Drei Punkte zum Abschluss

Dörnberg feiert einen souveränen Heimsieg gegen die elftplatzierte SG Eiterfeld/Leimbach und verschafft sich weiteres Polster im Tabellenmittelfeld. Lotzgeselle per Elfmeter, Müller, Dombai und Ejupi trafen für einen FSV, der die Partie früh kontrollierte und nach dem 2:0 nie mehr in Gefahr geriet. Die Gäste fanden offensiv kaum Lösungen und bleiben nach der klaren Niederlage bei 23 Punkten. Für Dörnberg ist es ein starker Schlusspunkt vor der Winterpause.

Premiere gesichert