Lichtenau trotzt der Unterzahl – zwei Platzverweise in Willingen

Der letzte Spieltag vor der Winterpause bringt in der Verbandsliga Nord klare Signale: Während der OSC Vellmar seine Negativserie eindrucksvoll beendet, verliert der SC Willingen trotz starker Leistung spät gegen den Spitzenreiter KSV Hessen Kassel II. FSV Dörnberg und Lichtenauer FV feiern überzeugende Erfolge im Kampf um den Anschluss an die Spitzengruppe.
Krise beendet
Der Tabellen-14. aus Vellmar beendet nach elf sieglosen Spielen seine Krise und gewinnt verdient gegen die sechstplatzierte SG Barockstadt II. Marlin Porada traf doppelt, Rolf Sattorov legte kurz vor der Pause nach, während die Gäste nach der Gelb-Roten Karte gegen Novakovic (59.) kaum noch Entlastung fanden. Vellmar dominierte über weite Strecken und nutzte seine Chancen konsequent. Mit nun 15 Punkten wahrt der OSC den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze.
Drama im Upland
Der Tabellenführer aus Kassel II drehte die Partie beim Zwölften aus Willingen spät, nachdem die Gastgeber durch Heine und Vogel zur Pause verdient geführt hatten. Hofert (83.) und Schönewolf (90.) trafen für die Junglöwen, die trotz zweier Gelb-Roter Karten in den Schlussminuten abgezockter wirkten. Willingen zeigte gegen den Spitzenreiter eine der besten Leistungen der Saison, blieb aber erneut ohne Ertrag. Die Upländer überwintern mit 20 Punkten knapp über der Abstiegszone.
Drei Punkte zum Abschluss
Dörnberg feiert einen souveränen Heimsieg gegen die elftplatzierte SG Eiterfeld/Leimbach und verschafft sich weiteres Polster im Tabellenmittelfeld. Lotzgeselle per Elfmeter, Müller, Dombai und Ejupi trafen für einen FSV, der die Partie früh kontrollierte und nach dem 2:0 nie mehr in Gefahr geriet. Die Gäste fanden offensiv kaum Lösungen und bleiben nach der klaren Niederlage bei 23 Punkten. Für Dörnberg ist es ein starker Schlusspunkt vor der Winterpause.
Premiere gesichert
Trotz einer frühen Roten Karte gegen Rusu (22.) setzt der Tabellenvierte aus Lichtenau seine bemerkenswerte Saison fort und erzielt vier Treffer in Unterzahl gegen Schlusslicht Johannesberg. Grosu Jr., Graur, Orellana (2) und Saedi trafen für den LFV, der auch in Unterzahl die Kontrolle behielt und seine Effizienz ausspielte. Die Gäste verkürzten durch Marquardt und Schenkel, blieben defensiv aber erneut zu anfällig. Lichtenau überwintert erstmals als Top-4-Team der Liga.
Spielausfälle
Die Partie des TSV Wabern wurde witterungsbedingt abgesagt. Zudem haben sich FSV Wolfhagen und SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach gegen ein Spiel auf Hartplatz entschieden. Beide Spiele wurden auf Ostermontag, den 06.04. um 15:00 verlegt.