 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Lichtenau krönt starke Saison – Willingen verabschiedet sich mit Sieg

34. Spieltag der Verbandsliga Nord

von red · Heute, 23:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Angelo Wiesner

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VL Hessen Nord
Wolfhagen
SV Steinbach
KSV Hessen II
TSV Wabern

Die Verbandsliga Nord-Saison ist beendet – und aus nordhessischer Sicht hatte der letzte Spieltag noch einmal einiges zu bieten. Lichtenauer FV gewann bei der SG Calden/Meimbressen und sicherte sich damit Rang vier, SC Willingen verabschiedete sich trotz feststehenden Abstiegs mit einem klaren Heimsieg gegen FSV Dörnberg. KSV Hessen Kassel II musste sich zum Abschluss zwar Steinbach geschlagen geben, stand aber längst als Meister und Hessenliga-Aufsteiger fest.

Abschied mit Haltung

Gestern, 14:00 Uhr
SC Willingen
SC WillingenSC Willingen
FSV Dörnberg
FSV DörnbergFSV Dörnberg
3
0
Abpfiff

Der SC Willingen hat sich mit einem 3:0 gegen den FSV Dörnberg aus der Verbandsliga verabschiedet. Florian Heine, Sebastian Müller und Jan Henrik Vogel trafen für die Upländer, die trotz des bereits feststehenden Abstiegs noch einmal ein klares sportliches Zeichen setzten. Für Dörnberg endete eine insgesamt starke Saison dagegen mit einer Niederlage, die den FSV auf Rang sieben abrutschen ließ.

50-Punkte-Marke erreicht

Gestern, 15:00 Uhr
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/DohrenbachKlei/Hun/Doh
TSV Wabern
TSV WabernTSV Wabern
1
2
Abpfiff

Der TSV Wabern schloss seine starke Saison mit einem 2:1 bei Klei/Hun/Doh ab. Jan Luca Schmeer brachte die Zuckerrübenstädter kurz vor der Pause in Führung, Luca Wendel erhöhte per Foulelfmeter, ehe Rinor Murati für die Gastgeber noch verkürzte. Wabern beendet die Runde mit 50 Punkten auf Rang sechs – ein beachtliches Ergebnis für die Mannschaft von Spielertrainer Patrick Herpe.

Schnell vergessen

Heute, 15:00 Uhr
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen II
SV 1920 Steinbach
SV 1920 SteinbachSV Steinbach
0
1
Abpfiff

Für KSV Hessen Kassel II endete die Meister-Saison mit einer 0:1-Heimniederlage gegen Steinbach. Leon Wittke erzielte kurz nach der Pause den einzigen Treffer des Spiels. Am Gesamtbild änderte das nichts: Die Junglöwen schließen die Runde mit 72 Punkten auf Rang eins ab und steigen verdient in die Hessenliga auf.

Doch noch einstellig

Heute, 15:00 Uhr
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen
OSC Vellmar
OSC VellmarOSC Vellmar
2
3
Abpfiff

Der OSC Vellmar hat seine starke Schlussphase mit einem 3:2 in Wolfhagen fortgesetzt. Nach Rückstand drehten Rolf Sattorov, Maximilian Agyekum und Elias da Silva die Partie, ehe Tjarde Bandowski für die Wölfe nur noch verkürzen konnte. Vellmar beendet die Saison damit auf Rang neun – nach zwischenzeitlich schwieriger Lage ein versöhnlicher Abschluss.

Bestes Ergebnis seit dem Aufstieg

Heute, 15:00 Uhr
SG Calden/Meimbressen
SG Calden/MeimbressenSG Calden/M.
Lichtenauer FV
Lichtenauer FVLichten. FV
1
2
Abpfiff

Der Lichtenauer FV hat sein Ziel erreicht und sich mit einem 2:1 bei Calden/Meimbressen Rang vier gesichert. Nach früher Führung der Gastgeber durch Jannis Weis drehten Oleksandr Vasylchenko und Leonid Mosneagu die Partie zugunsten der Löwen. Für Lichtenau ist es eine herausragende Endplatzierung, für Calden bleibt nach einer spektakulären Rückrunde und dem gesicherten Klassenerhalt dennoch ein positives Gesamtbild.