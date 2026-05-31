Lichtenau krönt starke Saison – Willingen verabschiedet sich mit Sieg

Der SC Willingen hat sich mit einem 3:0 gegen den FSV Dörnberg aus der Verbandsliga verabschiedet. Florian Heine, Sebastian Müller und Jan Henrik Vogel trafen für die Upländer, die trotz des bereits feststehenden Abstiegs noch einmal ein klares sportliches Zeichen setzten. Für Dörnberg endete eine insgesamt starke Saison dagegen mit einer Niederlage, die den FSV auf Rang sieben abrutschen ließ.

Der TSV Wabern schloss seine starke Saison mit einem 2:1 bei Klei/Hun/Doh ab. Jan Luca Schmeer brachte die Zuckerrübenstädter kurz vor der Pause in Führung, Luca Wendel erhöhte per Foulelfmeter, ehe Rinor Murati für die Gastgeber noch verkürzte. Wabern beendet die Runde mit 50 Punkten auf Rang sechs – ein beachtliches Ergebnis für die Mannschaft von Spielertrainer Patrick Herpe.

Für KSV Hessen Kassel II endete die Meister-Saison mit einer 0:1-Heimniederlage gegen Steinbach. Leon Wittke erzielte kurz nach der Pause den einzigen Treffer des Spiels. Am Gesamtbild änderte das nichts: Die Junglöwen schließen die Runde mit 72 Punkten auf Rang eins ab und steigen verdient in die Hessenliga auf.

Doch noch einstellig

Der OSC Vellmar hat seine starke Schlussphase mit einem 3:2 in Wolfhagen fortgesetzt. Nach Rückstand drehten Rolf Sattorov, Maximilian Agyekum und Elias da Silva die Partie, ehe Tjarde Bandowski für die Wölfe nur noch verkürzen konnte. Vellmar beendet die Saison damit auf Rang neun – nach zwischenzeitlich schwieriger Lage ein versöhnlicher Abschluss.

Bestes Ergebnis seit dem Aufstieg