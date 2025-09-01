Lichtenau hat das Nachsehen – Schmeer brilliert mit Hattrick

Ein torreicher Spieltag in der Verbandsliga Nord brachte FSV Wolfhagen und TSV Wabern einen Kantersieg, dem Lichtenauer FV die erste Niederlage und SC Willingen erneut eine herbe Pleite. OSC Vellmar und FSV Dörnberg mussten sich hingegen mit einer Punkteteilung begnügen.

Der Tabellenführer aus Bad Soden beendete die Serie des LFV und fügte den Gästen die erste Saisonniederlage zu. Nach torloser erster Hälfte nutzte David Costa Sabate die Unordnung der Lichtenauer Hintermannschaft zur Führung (53.), kurz darauf erhöhte Marcel Mosch (56.). Lichtenau bleibt mit elf Zählern im oberen Tabellenfeld, während Bad Soden die Spitze souverän behauptet.

Wolfhagen feierte in Eiterfeld den ersten Kantersieg der Saison und bleibt damit weiterhin ungeschlagen. Paul Degenhardt erzielte die Führung (24.) und legte nach dem Seitenwechsel nach (50.), ehe Tjarde Bandowski (84.) und Joker Nick Samson (85.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Auch die Ampelkarte gegen Robert Garwardt änderte nichts am Spielverlauf. Mit nun elf Punkten aus fünf Spielen untermauerte der Hessenliga-Absteiger seinen Anspruch auf die Spitzengruppe.

Dörnberg erkämpfte in Johannesberg ein spätes Remis. Leon Butsch traf bereits in der dritten Minute zur frühen SG-Führung, ehe die Gäste mehrfach am Aluminium und an der eigenen Ungenauigkeit scheiterten. Erst Innenverteidiger Tobias Gunkel rettete mit einem Kopfball nach Ecke (84.) das verdiente 1:1. Trotz Überzahl in der Schlussphase blieb es beim Punktgewinn, der Dörnberg mit nun sechs Zählern stabilisiert.

Vellmar entführte einen Zähler aus Flieden, verpasste dabei aber einen möglichen Sieg. Rolf Sattorov brachte die Gäste früh in Führung (5.), ehe Flieden durch Merlin Sippel ausglich (36.). Noch vor der Pause stellte Lukas Geisler auf 1:2 (44.), doch ein von Sebastian Alles verwandelter Elfmeter (45.+2) brachte die Buchonen zurück. Nach dem torlosen zweiten Durchgang bleibt Flieden mit zehn Punkten solide im Mittelfeld, während Vellmar im Tabellenkeller bleibt.

Willingen erneut chancenlos

Die zweite Mannschaft der Barockstadt ließ Aufsteiger Willingen keine Chance und schickte die Gäste mit einer klaren 5:0-Pleite zurück ins Upland. Arlind Iljazi eröffnete früh (3.), ehe Jean Luca Trabert mit einem Doppelpack (21., 30.) nachlegte. In der Schlussphase setzte Joker Lucian Arnold mit zwei Treffern (85., 89.) den Schlusspunkt. Willingen bleibt mit nur einem Punkt Tabellenletzter, während die Barockstadt-Reserve mit zwölf Zählern weiter oben mitmischt. Schmeer sorgt für Aufsehen

Ein furioser Auftritt von Routinier Sebastian Schmeer ebnete Kassels Reserve den Weg zum 5:2-Heimsieg. Der 37-Jährige schnürte binnen 14 Minuten einen Hattrick (7., 13., 20.), ehe Silas Hagemann auf 4:0 erhöhte (27.). Nach der Pause trafen Louis Siebert (55.) und Jason Fynn Busch (90.) für die Gäste, doch Haris Ljatifi stellte per Strafstoß (90.+4) den Endstand her. Während die Junglöwen mit elf Punkten oben dranbleiben, verpasste Calden trotz guter Ansätze die Chance auf mehr. Endlich siegreich gegen Eichenzell