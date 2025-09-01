 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: Cecilia Schmerer

Lichtenau hat das Nachsehen – Schmeer brilliert mit Hattrick

6. Spieltag der Verbandsliga Nord

Ein torreicher Spieltag in der Verbandsliga Nord brachte FSV Wolfhagen und TSV Wabern einen Kantersieg, dem Lichtenauer FV die erste Niederlage und SC Willingen erneut eine herbe Pleite. OSC Vellmar und FSV Dörnberg mussten sich hingegen mit einer Punkteteilung begnügen.

Ohne Probleme am Hain

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
SG Eiterfeld/Leimbach
SG Eiterfeld/LeimbachSG Eiterfeld
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen
0
4
Abpfiff

Wolfhagen feierte in Eiterfeld den ersten Kantersieg der Saison und bleibt damit weiterhin ungeschlagen. Paul Degenhardt erzielte die Führung (24.) und legte nach dem Seitenwechsel nach (50.), ehe Tjarde Bandowski (84.) und Joker Nick Samson (85.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Auch die Ampelkarte gegen Robert Garwardt änderte nichts am Spielverlauf. Mit nun elf Punkten aus fünf Spielen untermauerte der Hessenliga-Absteiger seinen Anspruch auf die Spitzengruppe.

LFV erstmals geschlagen

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
SG Bad Soden
SG Bad SodenSG Bad Soden
Lichtenauer FV
Lichtenauer FVLichten. FV
2
0
Abpfiff

Der Tabellenführer aus Bad Soden beendete die Serie des LFV und fügte den Gästen die erste Saisonniederlage zu. Nach torloser erster Hälfte nutzte David Costa Sabate die Unordnung der Lichtenauer Hintermannschaft zur Führung (53.), kurz darauf erhöhte Marcel Mosch (56.). Lichtenau bleibt mit elf Zählern im oberen Tabellenfeld, während Bad Soden die Spitze souverän behauptet.

Unerwarteter Punkt zu wenig?

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
SV Buchonia Flieden
SV Buchonia FliedenSV Flieden
OSC Vellmar
OSC VellmarOSC Vellmar
2
2
Abpfiff

Vellmar entführte einen Zähler aus Flieden, verpasste dabei aber einen möglichen Sieg. Rolf Sattorov brachte die Gäste früh in Führung (5.), ehe Flieden durch Merlin Sippel ausglich (36.). Noch vor der Pause stellte Lukas Geisler auf 1:2 (44.), doch ein von Sebastian Alles verwandelter Elfmeter (45.+2) brachte die Buchonen zurück. Nach dem torlosen zweiten Durchgang bleibt Flieden mit zehn Punkten solide im Mittelfeld, während Vellmar im Tabellenkeller bleibt.

Minimalziel erreicht

Gestern, 15:00 Uhr
SG Johannesberg 1926
SG Johannesberg 1926Johannesberg
FSV Dörnberg
FSV DörnbergFSV Dörnberg
1
1
Abpfiff

Dörnberg erkämpfte in Johannesberg ein spätes Remis. Leon Butsch traf bereits in der dritten Minute zur frühen SG-Führung, ehe die Gäste mehrfach am Aluminium und an der eigenen Ungenauigkeit scheiterten. Erst Innenverteidiger Tobias Gunkel rettete mit einem Kopfball nach Ecke (84.) das verdiente 1:1. Trotz Überzahl in der Schlussphase blieb es beim Punktgewinn, der Dörnberg mit nun sechs Zählern stabilisiert.

Willingen erneut chancenlos

Gestern, 15:00 Uhr
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt II
SC Willingen
SC WillingenSC Willingen
5
0
Abpfiff

Die zweite Mannschaft der Barockstadt ließ Aufsteiger Willingen keine Chance und schickte die Gäste mit einer klaren 5:0-Pleite zurück ins Upland. Arlind Iljazi eröffnete früh (3.), ehe Jean Luca Trabert mit einem Doppelpack (21., 30.) nachlegte. In der Schlussphase setzte Joker Lucian Arnold mit zwei Treffern (85., 89.) den Schlusspunkt. Willingen bleibt mit nur einem Punkt Tabellenletzter, während die Barockstadt-Reserve mit zwölf Zählern weiter oben mitmischt.

Schmeer sorgt für Aufsehen

Gestern, 15:00 Uhr
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen II
SG Calden/Meimbressen
SG Calden/MeimbressenSG Calden/M.
5
2
Abpfiff

Ein furioser Auftritt von Routinier Sebastian Schmeer ebnete Kassels Reserve den Weg zum 5:2-Heimsieg. Der 37-Jährige schnürte binnen 14 Minuten einen Hattrick (7., 13., 20.), ehe Silas Hagemann auf 4:0 erhöhte (27.). Nach der Pause trafen Louis Siebert (55.) und Jason Fynn Busch (90.) für die Gäste, doch Haris Ljatifi stellte per Strafstoß (90.+4) den Endstand her. Während die Junglöwen mit elf Punkten oben dranbleiben, verpasste Calden trotz guter Ansätze die Chance auf mehr.

Endlich siegreich gegen Eichenzell

Gestern, 15:00 Uhr
FC Britannia Eichenzell
FC Britannia EichenzellEichenzell
TSV Wabern
TSV WabernTSV Wabern
0
4

Wabern überzeugte in Eichenzell und gewann deutlich 4:0. Lennart Klinge brachte die Gäste nach der Pause in Führung (51.), anschließend schlug Spielertrainer Patrick Herpe gleich dreimal zu (61., 84., 89.). Trotz spielerischer Überlegenheit fehlte den Gastgebern die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Wabern klettert mit nun sieben Punkten ins Mittelfeld, Eichenzell bleibt im Tabellenkeller.

