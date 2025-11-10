Lichtenau brilliert – Willingen setzt Ausrufezeichen im Bergstadion

Die Hinrunde der Verbandsliga Nord ist Geschichte – und lieferte noch einmal packende Duelle im Tabellenmittelfeld. Während der Lichtenauer FV gegen SG Calden/Meimbressen aufdrehte, erlebte OSC Vellmar ein bitteres Derby, und Aufsteiger SC Willingen meldete sich eindrucksvoll im Abstiegskampf zurück.

Heimserie ausgebaut

Der Lichtenauer FV zeigte beim 4:1 gegen die SG Calden/Meimbressen eine seiner besten Saisonleistungen. Nestor Raul Orellana traf doppelt (6., 33.), ehe Artem Koteliukh (10.) und Joker Youssef Nasr (86.) nachlegten. Calden kam erst spät durch David Gerdesmeier (66.) zum Ehrentreffer, blieb aber ohne echte Siegchance. Einseitiges Derby

Der FSV Wolfhagen überrollte den OSC Vellmar mit 6:2. Dreifachtorschütze Tjarde Bandowski (39., 51., 58./HE) glänzte, während Marcel Fischer (16.), Malte Suntrup (53.) und Jannis Fischer (90.+1) den Torreigen komplettierten. Für Vellmar trafen Sami Reimsche (40.) und Rolf Sattorov (68.), doch erneut machten individuelle Fehler den Unterschied. Platzverweis als Dosenöffner