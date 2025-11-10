 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Lichtenau brilliert – Willingen setzt Ausrufezeichen im Bergstadion

17. Spieltag der Verbandsliga Nord

Die Hinrunde der Verbandsliga Nord ist Geschichte – und lieferte noch einmal packende Duelle im Tabellenmittelfeld. Während der Lichtenauer FV gegen SG Calden/Meimbressen aufdrehte, erlebte OSC Vellmar ein bitteres Derby, und Aufsteiger SC Willingen meldete sich eindrucksvoll im Abstiegskampf zurück.

Heimserie ausgebaut

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
Lichtenauer FV
Lichtenauer FVLichten. FV
SG Calden/Meimbressen
SG Calden/MeimbressenSG Calden/M.
4
1
Abpfiff

Der Lichtenauer FV zeigte beim 4:1 gegen die SG Calden/Meimbressen eine seiner besten Saisonleistungen. Nestor Raul Orellana traf doppelt (6., 33.), ehe Artem Koteliukh (10.) und Joker Youssef Nasr (86.) nachlegten. Calden kam erst spät durch David Gerdesmeier (66.) zum Ehrentreffer, blieb aber ohne echte Siegchance.

Einseitiges Derby

Sa., 08.11.2025, 14:45 Uhr
OSC Vellmar
OSC VellmarOSC Vellmar
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen
2
6
Abpfiff

Der FSV Wolfhagen überrollte den OSC Vellmar mit 6:2. Dreifachtorschütze Tjarde Bandowski (39., 51., 58./HE) glänzte, während Marcel Fischer (16.), Malte Suntrup (53.) und Jannis Fischer (90.+1) den Torreigen komplettierten. Für Vellmar trafen Sami Reimsche (40.) und Rolf Sattorov (68.), doch erneut machten individuelle Fehler den Unterschied.

Platzverweis als Dosenöffner

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Wabern
TSV WabernTSV Wabern
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/DohrenbachKlei/Hun/Doh
0
2
Abpfiff

Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach setzte ihre starke Serie fort und gewann trotz Unterzahl beim TSV Wabern mit 2:0. Jakub Swinarski (79.) und Jan Kaufmann (88.) sorgten für den späten Doppelschlag, nachdem Rinor Murati bereits Gelb-Rot gesehen hatte. Wabern fand gegen den kompakten Defensivblock kaum Mittel und beendete eine Serie von fünf ungeschlagenen Spielen.

Lebenszeichen gesetzt

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Dörnberg
FSV DörnbergFSV Dörnberg
SC Willingen
SC WillingenSC Willingen
1
2
Abpfiff
+Video

Beim FSV Dörnberg drehte der SC Willingen die Partie und siegte 2:1. Sandro Bätzing brachte die Hausherren früh in Führung (17.), doch Jan Henrik Vogel (31.) glich per direkter Ecke aus, ehe Florian Heine (61.) den umjubelten Siegtreffer erzielte. Die Upländer verteidigten in der Schlussphase leidenschaftlich und feierte den ersten Sieg im Bergstadion seit über einem Jahrzehnt.

Spielausfall

Gestern, 14:30 Uhr
SV 1920 Steinbach
SV 1920 SteinbachSV Steinbach
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen II
Abgesagt

Die Begegnung zwischen dem SV Steinbach und dem KSV Hessen Kassel II musste witterungsbedingt abgesagt werden. Ein Nachholtermin steht bislang noch nicht fest.

