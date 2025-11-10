Lichtenau brilliert – Willingen setzt Ausrufezeichen im Bergstadion

Die Hinrunde der Verbandsliga Nord ist Geschichte – und lieferte noch einmal packende Duelle im Tabellenmittelfeld. Während der Lichtenauer FV gegen SG Calden/Meimbressen aufdrehte, erlebte OSC Vellmar ein bitteres Derby, und Aufsteiger SC Willingen meldete sich eindrucksvoll im Abstiegskampf zurück.
Heimserie ausgebaut
Der Lichtenauer FV zeigte beim 4:1 gegen die SG Calden/Meimbressen eine seiner besten Saisonleistungen. Nestor Raul Orellana traf doppelt (6., 33.), ehe Artem Koteliukh (10.) und Joker Youssef Nasr (86.) nachlegten. Calden kam erst spät durch David Gerdesmeier (66.) zum Ehrentreffer, blieb aber ohne echte Siegchance.
Einseitiges Derby
Der FSV Wolfhagen überrollte den OSC Vellmar mit 6:2. Dreifachtorschütze Tjarde Bandowski (39., 51., 58./HE) glänzte, während Marcel Fischer (16.), Malte Suntrup (53.) und Jannis Fischer (90.+1) den Torreigen komplettierten. Für Vellmar trafen Sami Reimsche (40.) und Rolf Sattorov (68.), doch erneut machten individuelle Fehler den Unterschied.
Platzverweis als Dosenöffner
Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach setzte ihre starke Serie fort und gewann trotz Unterzahl beim TSV Wabern mit 2:0. Jakub Swinarski (79.) und Jan Kaufmann (88.) sorgten für den späten Doppelschlag, nachdem Rinor Murati bereits Gelb-Rot gesehen hatte. Wabern fand gegen den kompakten Defensivblock kaum Mittel und beendete eine Serie von fünf ungeschlagenen Spielen.
Lebenszeichen gesetzt
Beim FSV Dörnberg drehte der SC Willingen die Partie und siegte 2:1. Sandro Bätzing brachte die Hausherren früh in Führung (17.), doch Jan Henrik Vogel (31.) glich per direkter Ecke aus, ehe Florian Heine (61.) den umjubelten Siegtreffer erzielte. Die Upländer verteidigten in der Schlussphase leidenschaftlich und feierte den ersten Sieg im Bergstadion seit über einem Jahrzehnt.
Spielausfall
Die Begegnung zwischen dem SV Steinbach und dem KSV Hessen Kassel II musste witterungsbedingt abgesagt werden. Ein Nachholtermin steht bislang noch nicht fest.