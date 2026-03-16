Lichtenau ärgert Bad Soden – Wolfhagen antwortet deutlich

Der 22. Spieltag der Verbandsliga Nord brachte aus nordhessischer Sicht fast alles: KSV Hessen Kassel II baute die Tabellenführung aus, FSV Wolfhagen schoss sich nach der Niederlage im Spitzenspiel den Frust von der Seele und FSV Dörnberg erledigte die Pflicht gegen Schlusslicht Johannesberg. Dahinter ließ Lichtenauer FV in letzter Minute zwei Punkte liegen, OSC Vellmar kam trotz früher Führung nicht über ein Remis hinaus, TSV Wabern blieb gegen Eichenzell ohne Tor – und die Partie von SC Willingen wurde abgesagt.

Die Junglöwen taten sich in Calden zunächst schwer, setzten sich nach der Pause aber standesgemäß durch. Mit dem 1:0 durch Paul Stegmann war der Widerstand gebrochen, danach legte Silas Hagemann doppelt nach. Für Kassel II war es der nächste Schritt im Aufstiegsrennen, für Calden trotz ordentlicher Gegenwehr ein Rückschlag im Keller.

Bitteres Ende

Die Löwen waren nah dran an einem wichtigen Heimsieg, brachten den Vorsprung aber nicht ins Ziel. Artem Koteliukh hatte Lichtenau in Führung geschossen, ehe Bad Sodens Lukas Ehlert in der Schlussminute noch ausglich. So blieb für den LFV ein Punkt, der gegen den Tabellenzweiten respektabel ist, sich nach dem späten Ausgleich aber eher bitter anfühlt. Zwei Führungen reichen nicht

Der OSC erwischte den besseren Start, ließ sich die frühe Führung aber schnell wieder nehmen und musste sich am Ende mit einem Remis begnügen. Nach dem 2:1 durch Sami Reimsche schien Vellmar auf Kurs, ehe Flieden erneut zurückkam. Unter dem Strich half der Punkt im Abstiegskampf nur begrenzt – zumal zuhause mehr drin gewesen war.

Patzer wiedergutgemacht

Die Habichtswälder erfüllten ihre Pflicht gegen das abgeschlagene Schlusslicht, ohne dabei durchgehend zu glänzen. Nach der frühen Führung mussten die Gastgeber zunächst den Ausgleich hinnehmen, fanden in der Schlussphase aber die passende Antwort – auch begünstigt durch die Rote Karte gegen Johannesberg. Der Sieg war für Dörnberg wichtig, weil er die gute Phase nach dem Coup in Kassel und dem Remis bei Barockstadt II bestätigte. Viererpack von Bandowski

Die Wölfe lieferten die offensiv auffälligste Vorstellung der nordhessischen Teams ab. Vor allem Tjarde Bandowski drückte der Partie mit vier Treffern seinen Stempel auf und führte Wolfhagen zu einem klaren Heimsieg. Nach dem 1:4 bei Kassel II war das die passende Reaktion eines Teams, das weiter in der Spitzengruppe mitmischt.

Kartenfest ohne Tore

Für die Zuckerrübenstädter war das ein Dämpfer. Nach dem Ausrufezeichen in Bad Soden kam Wabern gegen einen Kellerklub nicht über ein torloses Remis hinaus, obwohl Eichenzell nach Gelb-Rot in Unterzahl endete. Dass auch Patrick Herpe in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot sah, passte zu einem Nachmittag, an dem Wabern viel liegen ließ. Spielausfall