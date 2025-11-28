Lichte ist ein Lippstadt-Kenner

Freitagabend unter Flutlicht bei einem der Favoriten auf den Aufstieg zur Fußball-Regionalliga: Die Begegnung beim SV Lippstadt 08 in der Liebelt-Arena gehört für den Oberligisten Victoria Clarholz auch dieser Spielzeit zweifellos zu den Highlights. „Wir wollen selbst in der Auseinandersetzung mit dem Tabellenzweiten zeigen, dass wir in diese Liga gehören“, freut sich Victoria-Coach Christian Lichte nicht nur auf das heutige Spiel (Anstoß 19 Uhr), sondern will nach drei Niederlagen in Folge mit seinem Team endlich auch wieder punkten.

„Wir haben ja nicht dreimal schlecht gespielt“, blickt der Coach nur kurz auf die kleine Misserfolgsserie zurück, und bleibt bei allem Respekt vor den Lippstädtern von der Leistungsfähigkeit seiner Spieler überzeugt. Vielleicht hat der jüngste Ausfall der Partie gegen Erkenschwick dabei sogar geholfen, zu alter Stärke zurückzufinden. Bis auf den gelbgesperrten Linus Kahraman kann Christian Lichte personell nämlich wieder aus dem Vollen schöpfen. Steffen Brück und Samy Benmbarek kehren nach ihren Gesichtsverletzungen mit Masken wieder in den Spieltagskader zurück und die zuletzt muskulär angeschlagenen Nick Flock, Sinan Aygün und Janis Büscher sind ebenfalls wieder Kandidaten für die Anfangself.

„Der SV Lippstadt ist der Gegner, den ich – natürlich nach meiner Mannschaft – mit Abstand am häufigsten beobachtet habe“, sieht sich Christian Lichte mit den Stärken, aber auch eben mit den Schwächen der SVL-Akteure am besten vertraut. Der Ex-Regionalligist hat bereits viele seiner Spiele freitags ausgetragen und das immer gegen den Gegner, den eine Woche später die Victoria zu bespielen hatte. „Da bot es sich an, nach dem Freitagstraining in Clarholz auf der Heimfahrt noch das Spiel in Lippstadt mitzunehmen“, so Lichte.

Dabei konnte sich der Clarholzer Coach auch von der defensiven Stabilität des SV Lippstadt überzeugen. Nur acht Gegentore in 14 Spielen sind absoluter Topwert in der Liga. Das ist sicher auch Spielern wie Torhüter Luca Beermann, Fabian Brosowski, Nils Köhler oder dem gerade erst nachverpflichteten Cinar Sansar zu verdanken, die alle bereits höherklassige Erfahrungen gesammelt haben.