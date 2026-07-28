Lichtblicke beim Auftakt – Lenggrieser SC gewinnt ersten Test gegen Großhadern 2:1

Ziemlich rustikal ging es zu bei Lenggries gegen Großhadern. – Foto: Michelle Kleim

„Klar fehlt es nach der – kurzen – Pause noch etwas an der Fitness beim einen oder anderen und bei der Arbeit gegen den Ball“, sagt LSC-Trainer Georg Simon. „Aber die Spieler haben ihre teilweise neuen Positionen gut angenommen und viele Dinge fußballerisch gelöst.“

Es haben sich keine großen Baustellen ergeben. Stattdessen hat das erste Testspiel des Lenggrieser SC einige Lichtblicke gebracht. Nicht nur haben die Spieler beim 2:1 (1:1)-Sieg gegen den TSV Großhadern (Kreisliga München) ausreichend Siegeswillen an den Tag gelegt, um das Spiel nach einem 0:1-Rückstand zu drehen und in der Schlussphase noch zu gewinnen. Sondern zahlreiche neue Spieler haben auch einen guten ersten Eindruck hinterlassen.

Er hat das Team an einigen Stellen umgestellt, vor allem ein fast komplett neu formiertes Mittelfeld, nachdem Leo und Mathias Gerg verletzt ausfielen, Yasin Filiz und Michael Schnaderbeck verhindert waren. Erdem Cakir musste mit Oberschenkel-Problemen passen. Ob Routinier Sebastian Biagini (Kreuzbandriss) überhaupt noch einmal spielt, ist fraglich. Doch die Neuzugänge aus der eigenen Jugend oder der 2. Mannschaft versuchten, die Lücken zu füllen. Alexander Endler zeigte vollen Einsatz, vollstreckte zum Siegtreffer (88.), nachdem sich Martin Wasensteiner durchgesetzt und den Ball zu ihm durchgesteckt hatte. Auch Lukas Hintermeier (SV Bad Tölz/BCF Wolfratshausen) brachte sich gut ein. Rückkehrer Gabriel Kozina (TuS Holzkirchen) zeigte nach seiner Einwechslung, dass er nichts verlernt hat. Und auch A-Junior Thomas März fand sich gut zurecht.

Lenggries ließ sich durch das 0:1 (29.) nicht beirren. Zlatan Salihagic‘ Distanzschuss schlug im Winkel ein, „Traumtor, kann man aber vorher besser verteidigen“, sagt Simon. Doch die Hausherren übernahmen das Spiel. Jakl Gergs Zug zum Tor ist immer noch vorhanden, er konnte kurz vor der Pause nur durch ein Foul im 16er gestoppt werden und verwandelte selbst. Simon: „Ein guter Einsatz gegen einen guten Gegner.“