Lichtblicke an der Peldemühle

Wenn die Dämmerung über Ostfriesland hereinbricht und der Wind von der Küste herüberweht, war der Weg zum Vereinsheim des TuS Esens bislang oft ein Gang ins Ungewisse. Für die Sportlerinnen und Sportler markierte die Dunkelheit am Stadion an der Peldemühle nicht selten das Ende der Geselligkeit oder den Beginn eines unsicheren Heimwegs. Doch seit dieser Woche strahlt das Gelände in einem neuen, klaren Licht – ein sichtbares Zeichen für Modernisierung und Sicherheit.
Der Verein hat die Außenbeleuchtung seines Heims vollständig erneuert. Dabei stand jedoch nicht allein der Komfort im Vordergrund. Die Maßnahme wurde maßgeblich durch das Programm „Aktiv pro Klima“ der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung ermöglicht. Durch den Wechsel auf moderne, energieeffiziente Technik reduziert der Verein seinen Stromverbrauch und damit auch seinen CO₂-Fußabdruck erheblich.
Nachhaltigkeit als Vereinsziel
Für den Breitensport im ländlichen Raum sind solche Investitionen ohne externe Partner kaum zu stemmen. Die neue Anlage dient daher nicht nur der Unfallprävention in den dunklen Wintermonaten, sondern ist auch ein Bekenntnis des Vereins zu einer zukunftsfähigen Infrastruktur. In Zeiten steigender Energiekosten setzt der TuS Esens damit auf eine langfristige Entlastung der Vereinskasse bei gleichzeitiger Schonung ökologischer Ressourcen.