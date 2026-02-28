Lichtblicke an der Peldemühle Der TuS Esens rüstet seine Infrastruktur mit Förderung der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung energetisch auf von red · Heute, 22:16 Uhr · 0 Leser

– Foto: TuS Esens

Wenn die Dämmerung über Ostfriesland hereinbricht und der Wind von der Küste herüberweht, war der Weg zum Vereinsheim des TuS Esens bislang oft ein Gang ins Ungewisse. Für die Sportlerinnen und Sportler markierte die Dunkelheit am Stadion an der Peldemühle nicht selten das Ende der Geselligkeit oder den Beginn eines unsicheren Heimwegs. Doch seit dieser Woche strahlt das Gelände in einem neuen, klaren Licht – ein sichtbares Zeichen für Modernisierung und Sicherheit.

Der Verein hat die Außenbeleuchtung seines Heims vollständig erneuert. Dabei stand jedoch nicht allein der Komfort im Vordergrund. Die Maßnahme wurde maßgeblich durch das Programm „Aktiv pro Klima“ der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung ermöglicht. Durch den Wechsel auf moderne, energieeffiziente Technik reduziert der Verein seinen Stromverbrauch und damit auch seinen CO₂-Fußabdruck erheblich. Nachhaltigkeit als Vereinsziel