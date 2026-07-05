Licht und Schatten für den BSV Rehden: Klarer Sieg folgt Niederlage

Der BSV Rehden hat ein wechselhaftes Testspiel-Wochenende erlebt. Auf einen souveränen 5:0-Erfolg beim Landesligisten TV Dinklage folgte nur einen Tag später eine 3:4-Niederlage gegen den westfälischen Westfalenligisten SC Peckeloh. Während sich gegen Dinklage die Offensivqualität bemerkbar machte, offenbarte die Mannschaft in Peckeloh nach starker Anfangsphase defensive Anfälligkeiten.
Im ersten Testspiel der Sommervorbereitung setzte sich der BSV Rehden souverän mit 5:0 beim TV Dinklage durch. Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase ging der Oberligisten in der 38. Minute in Führung.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Rehden die spielbestimmende Mannschaft. Mit drei weiteren Treffern innerhalb von knapp 20 Minuten zog der BSV entscheidend davon. Den fünften Treffer erzielte Neuzugang Niklas Kaperkon in der 82. Minute und besiegelte den deutlichen Endstand.
Der klare Erfolg unterstrich die Überlegenheit des Oberligisten gegen den klassentieferen Gegner und sorgte für einen gelungenen Auftakt in das Testspielprogramm.
Nur einen Tag später zeigte sich gegen den SC Peckeloh jedoch ein anderes Bild. Rehden erwischte einen perfekten Start und führte bereits nach zwölf Minuten mit 2:0.
Die Gastgeber fanden jedoch schnell zurück in die Partie. Andi Mehmeti verkürzte in der 22. Minute, bevor Viktor Dehtiarov sieben Minuten später den Ausgleich erzielte. Nach dem Seitenwechsel drehte Dimitrios Nemtsis mit seinen zwei Treffer das Spiel endgültig.
Der BSV gab sich in der Schlussphase nicht auf und verkürzte in der 85. Minute noch auf 3:4. Für eine Wende reichte die Aufholjagd allerdings nicht mehr.
Nach zwei Testspielen innerhalb von zwei Tagen fällt die Zwischenbilanz entsprechend gemischt aus. Dem überzeugenden Offensivauftritt in Dinklage standen in Peckeloh vor allem defensive Probleme gegenüber. Die Ergebnisse liefern dem Trainerteam dennoch wichtige Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung auf die Oberliga-Saison.