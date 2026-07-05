Licht und Schatten für den BSV Rehden: Klarer Sieg folgt Niederlage Oberligist gewinnt beim TV Dinklage deutlich mit 5:0, muss sich einen Tag später dem SC Peckeloh trotz Blitzstarts mit 3:4 geschlagen geben von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der BSV Rehden hat ein wechselhaftes Testspiel-Wochenende erlebt. Auf einen souveränen 5:0-Erfolg beim Landesligisten TV Dinklage folgte nur einen Tag später eine 3:4-Niederlage gegen den westfälischen Westfalenligisten SC Peckeloh. Während sich gegen Dinklage die Offensivqualität bemerkbar machte, offenbarte die Mannschaft in Peckeloh nach starker Anfangsphase defensive Anfälligkeiten.

Im ersten Testspiel der Sommervorbereitung setzte sich der BSV Rehden souverän mit 5:0 beim TV Dinklage durch. Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase ging der Oberligisten in der 38. Minute in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Rehden die spielbestimmende Mannschaft. Mit drei weiteren Treffern innerhalb von knapp 20 Minuten zog der BSV entscheidend davon. Den fünften Treffer erzielte Neuzugang Niklas Kaperkon in der 82. Minute und besiegelte den deutlichen Endstand.

Der klare Erfolg unterstrich die Überlegenheit des Oberligisten gegen den klassentieferen Gegner und sorgte für einen gelungenen Auftakt in das Testspielprogramm. Frühe Führung reicht in Peckeloh nicht Nur einen Tag später zeigte sich gegen den SC Peckeloh jedoch ein anderes Bild. Rehden erwischte einen perfekten Start und führte bereits nach zwölf Minuten mit 2:0.