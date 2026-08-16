Licht aus, Wefers an: SVD II stürmt zum 4:0-Erfolg von SV Dalum · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Bei hochsommerlichen Temperaturen und auf einem überragenden Grün trat der SV Dalum II am Freitagabend zum Auswärtsspiel beim Kreisklassen-Absteiger VfL Emslage II an. Mit einem stark besetzten und breiten Kader reisten die Schwarz-Gelben an und erwischten einen echten Traumstart: Lennart Mensen belohnte die frühe Spieldominanz und schloss einen Angriff überragend zum 1:0 ab.

Bitter nur, dass Mensen, der sich derzeit nicht nur im Gym, sondern auch am Ball in absoluter Topform präsentiert, kurz darauf nach einem harten Zweikampf verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Gute Besserung an dieser Stelle! Für ihn kam Kolja Kasan ins Spiel, der sich nahtlos einfügte und die linke Außenbahn ordentlich belebte. Dalum blieb am Drücker und schraubte das Ergebnis in der 31. Minute verdientermaßen hoch: David Schönemann stellte nach einer feinen Kombination auf den 2:0-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel drehte sich das Spielgeschehen jedoch spürbar. Emslage kam extrem druckvoll aus der Kabine und setzte die Dalumer Hintermannschaft rund 20 Minuten lang pausenlos unter Dauerdruck. In dieser Phase hielt allen voran Keeper Lennart Wefers den Vorsprung fest: Der unangefochtene „Man of the Match“ glänzte mit sensationellen Paraden und brachte die Emslager Offensive schier zur Verzweiflung. Mit vereinten Kräften, der nötigen Ruhe des Schlussmanns sowie etwas Aluminium-Glück bei Pfosten- und Lattentreffern überstand der SVD die Drangphase schadlos.