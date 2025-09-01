Licht aus: Top-Duell der Bezirksliga wird abgebrochen

Um 22 Uhr gehen die Lichter aus

„Abgebrochen werden musste“ ist unterdessen wohl die bessere Definition, denn um Punkt 22 Uhr schaltete sich auf dem Sportplatz an der Schaephuysener Straße das Flutlicht ab. Schiedsrichter Serkan Piricek vergewisserte sich noch genau, dass alle Knöpfe auf „An“ standen – und danach war jedem klar: die Zeitschalt-Uhr der Stadt Kempen, auf die auf der Platzanlage keiner Einfluss hat und von der auch niemand, nicht einmal die Tönisberger, etwas wussten, weil der Spiel- und Trainingsbetrieb zu der Zeit immer bereits beendet ist, hatte ihren Dienst verrichtet.

Auch eine Nachfrage beim Nachbarn Thomasstadt Kempen konnte im wahrsten Sinne des Wortes kein Licht in die Dunkelheit bringen. Denn sowohl Thomasstadt-Trainer Andre Meier als auch der frühere Obmann Christoph Wefers sind ratlos. Wefers fiel in diesem Zusammenhang aber noch eine lustige Anekdote ein: „Ich habe mal meinen Geburtstag am Platz gefeiert. Da wollten wir dann zu später Stunde ein Elfmeterschießen veranstalten. Aber alle Versuche, irgendwie das Licht einzuschalten, blieben erfolglos.“

Und weil die Freitagpartie zwischen Tönisberg und Neuwerk in der Tabelle noch keine Berücksichtigung gefunden hat, nutzte die SpVg. Odenkirchen die Gunst der Stunde, schlug den CSV Marathon Krefeld trotz eines schnellen 0:2-Rückstandes noch mit 5:2 – und ist neuer Tabellenführer. Auffälligster Akteur war Neuzugang Pascal Moseler mit drei Treffern. Er war im Sommer von Jüchen-Garzweiler nach Odenkirchen gewechselt. Am kommenden Freitag geht es zum Vorjahreszweiten und erneuten Aufstiegskandidaten OSV Meerbusch.

Wie unterdessen mit der Wertung der abgebrochenen Partie in Tönisberg verfahren wird – da tappen alle Beteiligten noch im Dunkeln.