Licht aus, im Pokal weiter: Bonner SC müht sich in Oberpleis

In der ersten Runde des Bitburger-Mittelrheinpokals hat sich der favorisierte Bonner SC zu einem knappen 1:0-Erfolg beim TuS Oberpleis gemüht. Nach dem Halbfinal-Ausscheiden in der Vorsaison startete der Regionalligist damit erfolgreich in den neuen Pokalanlauf. Neben dem entscheidenden Treffer von Sommerneuzugang Luca de Meester de Tilbourg prägte vor allem eine gut zehnminütige Unterbrechung wegen eines Stromausfalls die Begegnung vor 555 Zuschauern.
Der favorisierte BSC übernahm von Beginn an die Spielkontrolle und erarbeitete sich früh erste Möglichkeiten durch Çağatay Kader und Nick Zimmermann. Für die Führung sorgte de Meester de Tilbourg in der 31. Minute, als er nach einem Eckball im Strafraum einen Haken schlug und den Ball unter die Latte wuchtete. Die Gastgeber – Landesligist und Kreispokalsieger des Kreises Sieg – hielten unter Trainer Eskandar Zamani mit engagiertem Einsatz dagegen und setzten vereinzelte Nadelstiche.
Kurz nach dem Seitenwechsel musste Schiedsrichter Michael Erken die Partie unterbrechen, da Flutlicht und Anzeigetafel wegen eines Stromausfalls ausfielen. Nach der Zwangspause erarbeitete sich das Team von BSC-Trainer Björn Mehnert nahezu minütlich hochkarätige Chancen, ließ diese jedoch ungenutzt. "Wir haben uns heute nicht mit Ruhm bekleckert, das muss man ganz klar sagen. Es waren unheimlich viele Passfehler und einfache Schnitzer dabei, obwohl definitiv die Möglichkeiten da gewesen wären, das spielerisch viel besser zu lösen", lautete das Fazit von Mehnert nach dem Spiel.
In den letzten 15 Minuten drehte der TuS Oberpleis noch einmal auf und kam zu Ausgleichschancen. Angesprochen auf die Pause aufgrund des Flutlichtausfalls sah der BSC-Coach keinen Bruch im Spiel „Genau die Phase nach der Unterbrechung war eigentlich unsere stärkste: Da hatten wir drei, vier glasklare Chancen, in denen wir einfach das 2:0 machen müssen. Wenn du da nachlegst, ist so ein Gegner am Ende und kommt nicht mehr zurück – aber genau das haben wir verpasst. Und dann ist es im Pokal eben völlig normal, dass so ein Underdog noch mal Morgenluft wittert und am Ende alles nach vorne wirft.“
Am Ende blieb es jedoch beim 0:1 aus Sicht der Hausherren, während bei den Bonnern Haris Mesic nach langer Verletzungspause sein Saisondebüt feierte.