Licht aus, im Pokal weiter: Bonner SC müht sich in Oberpleis Der Regionalligist schlägt den Landesligisten TuS Oberpleis nach einer Unterbrechung knapp mit 1:0. von red · Heute, 13:54 Uhr · 0 Leser

Der Bonner SC setzte sich am Dienstagabend knapp mit 1:0 gegen den Landesligisten Oberpleis durch. – Foto: Bonner SC

In der ersten Runde des Bitburger-Mittelrheinpokals hat sich der favorisierte Bonner SC zu einem knappen 1:0-Erfolg beim TuS Oberpleis gemüht. Nach dem Halbfinal-Ausscheiden in der Vorsaison startete der Regionalligist damit erfolgreich in den neuen Pokalanlauf. Neben dem entscheidenden Treffer von Sommerneuzugang Luca de Meester de Tilbourg prägte vor allem eine gut zehnminütige Unterbrechung wegen eines Stromausfalls die Begegnung vor 555 Zuschauern.

Der favorisierte BSC übernahm von Beginn an die Spielkontrolle und erarbeitete sich früh erste Möglichkeiten durch Çağatay Kader und Nick Zimmermann. Für die Führung sorgte de Meester de Tilbourg in der 31. Minute, als er nach einem Eckball im Strafraum einen Haken schlug und den Ball unter die Latte wuchtete. Die Gastgeber – Landesligist und Kreispokalsieger des Kreises Sieg – hielten unter Trainer Eskandar Zamani mit engagiertem Einsatz dagegen und setzten vereinzelte Nadelstiche. Mehnert: "Nicht mit Ruhm bekleckert" Kurz nach dem Seitenwechsel musste Schiedsrichter Michael Erken die Partie unterbrechen, da Flutlicht und Anzeigetafel wegen eines Stromausfalls ausfielen. Nach der Zwangspause erarbeitete sich das Team von BSC-Trainer Björn Mehnert nahezu minütlich hochkarätige Chancen, ließ diese jedoch ungenutzt. "Wir haben uns heute nicht mit Ruhm bekleckert, das muss man ganz klar sagen. Es waren unheimlich viele Passfehler und einfache Schnitzer dabei, obwohl definitiv die Möglichkeiten da gewesen wären, das spielerisch viel besser zu lösen", lautete das Fazit von Mehnert nach dem Spiel.