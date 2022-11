Licht aus? Bleibt das Flutlicht auf den Sportanlagen demnächst ausgeschaltet, um Energie zu sparen?

Die Aufregung in Jüchen war groß. Ende September kündigte die Stadtverwaltung an, für die Dauer der Herbstferien die Turnhallen zu schließen und die Flutlichtanlagen auf den Sportplätzen zu sperren. Die Stadt sah darin das Potenzial, viel Energie einzusparen. Die Vereine reagierten brüskiert. Nicht, dass sie nicht zum Energiesparen bereit wären, aber dieser Schritt schien ihn dann doch etwas drastisch. Denn ausgeschaltete Flutlichtanlagen hätten für die Fußballvereine in diesem Zeitraum bedeutet: kein Training, keine Heimspiele. Der VfL Jüchen-Garzweiler, aktuell Tabellenführer in seiner Bezirksliga-Gruppe, sah seine Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr. Es gab Redebedarf. Am Ende kamen alle Parteien an einen Tisch, die Stadtverwaltung, die Fußballvereine sowie der Stadtsportverband und handelten einen Kompromiss aus: In den Ferien wurde die Flutlichtnutzung um die Hälfte reduziert, danach bis zum Auslaufen der Energieeinsparverordnung Ende Februar 2023 um ein Viertel auf 75 Prozent. Der Fall zeigt: Die Energiekrise kann gravierende Einschnitte für die sportlichen Abläufe in den Vereinen mitbringen, in diesem Fall insbesondere für die Fußballklubs.

Für den Fußballverband Niederrhein (FVN) ist das aktuell aber noch kein großes Thema. „Bisher gibt es aus Sicht des Verbandes so gut wie keine Probleme. Der Spielbetrieb läuft reibungslos“, sagt der Verband auf Anfrage. Bislang habe sich noch kein Verein gemeldet, der aufgrund städtischer Auflagen nicht spielen konnte, teilt der FVN weiter mit.

Knackpunkt ist die Nutzung der Flutlichtanlagen, die ab Herbst sowohl für den Trainingsbetrieb in den Abendstunden sowie für zahlreiche Ligaspiele am Wochenende unverzichtbar sind. Und diese Anlagen brauchen viel Energie und sind bei den aktuellen Preisen ordentliche Kostentreiber. Eine Beschränkung der Flutlichtnutzung ab einer gewissen Uhrzeit oder gar ein Verbot von Ligaspielen beispielsweise am Freitagabend ist in den Städten der Region momentan aber keine Option. „Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine Einschränkung des Flutlichtbetriebs geplant. Orientierung ist dabei weiterhin das gemeinsame Einsparziel von 20 Prozent in Bezug auf den gesamten Energieunterhalt für die Sportstätte“, sagt die Stadt Mönchengladbach. Die Stadt Viersen sieht aktuell ebenfalls keine Einschränkungen vor, die Vereine als Nutzer der Anlagen seien jedoch angehalten worden, „diverse Energiesparmaßnahmen umzusetzen, beispielsweise sorgsam mit dem Flutlicht umzugehen.“ Die Stadt fügt allerdings an: „Eine zeitliche Beschränkung könnte im äußersten Fall eine Option werden, wenn ein geeigneter Trainings- und Wettkampfbetrieb dann weiterhin möglich ist.“ Ein Verbot von Spielen am Freitagabend stand nicht zur Debatte.