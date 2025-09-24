Licht an, Knieper aus - Flutlichtpremiere am Brockdeich Verlinkte Inhalte Kreisliga Emsland Leschede Haren

Bevor der Ball rollte, wurde gesprochen. Reden, die man eben so hält, wenn ein Flutlicht eingeweiht wird: voller Dank, ein paar große Worte, dazu das obligatorische Schulterklopfen unter den Offiziellen. Als das erledigt war und die Anlage strahlte, konnte Schiedsrichter Dennis Wolterink endlich pfeifen.

Und gleich nach 60 Sekunden leuchtete auch der Gast aus Leschede hell auf: Michael Knieper nutzte ein Missverständnis in der Harener Hintermannschaft und traf zum 0:1. Noch bevor Haren richtig im Spiel war, erhöhte Johannes Duisen per direktem Freistoß auf 0:2 (31.). Effizienz aus dem Lehrbuch. Doch die Gastgeber antworteten noch vor der Pause und wie. Mirco Husmann köpfte erst zum 1:2 (40.), nur eine Minute später hämmerte er aus 18 Metern den Ausgleich ins Netz. Zwei Tore in zwei Minuten, das brandneue Flutlicht bestand seine erste echte Jubelprobe.

Die zweite Hälfte war lebendig, Chancen auf beiden Seiten, Latte hier, Ecke dort. Dass es beim 2:2 blieb, lag an einer Mischung aus Torwartfingern, Aluminium und fehlender Präzision. Dramatisch wurde es kurz vor Schluss: Knieper sah in der 84. Minute Rot, nicht wegen eines Fouls, sondern wegen Worten, die nicht ins Flutlicht passten. So endete die Premiere mit einem Punkt für beide Teams, 3.953 Klicks im Liveticker und der Erkenntnis: Am Brookdeich sind die Linien jetzt auch nachts gerade. Friedhelm Schüring brachte es im Kreis auf den Punkt: „Wir nehmen hier was mit, einen Punkt und Freitag geht’s weiter mit Börger.“