„Licht am Ende des Tunnels“: Weiden will auch gegen Düren punkten

Teutonia Weiden steht im Abstiegskampf unter Zugzwang. – Foto: LaBima

Der FC Teutonia Weiden hat mit der diesjährigen Mittelrheinliga-Spielzeit trotz der prekären Ausgangslage im Tabellenkeller noch nicht gänzlich abgeschlossen. Mit 13 eroberten Zählern rangiert die Teutonia auf dem vorletzten Tabellenplatz, acht Zähler hinter dem rettenden Ufer. Dennoch zeigt sich Cemil Temür, Chefcoach und sportlicher Leiter des Abstiegskandidaten, vor dem anstehenden Duell gegen den 1. FC Düren zuversichtlich. Schließlich konnte seine Elf im jüngsten Duell gegen die Reserve von Fortuna Köln überraschend Punkten.

“Es ist Licht am Ende des Tunnels. Nach dem schon guten Spiel gegen Hohkeppel haben wir gegen die Fortuna ein sehr gutes Spiel gemacht, darauf können wir aufbauen“, gibt Temür die Marschroute klar vor. Gegen Düren musste sich die Teutonia im Hinspiel mit 0:2 geschlagen geben, was im Rückspiel nun vermieden werden soll. Für Temür ist es zugleich - angesichts seiner Dürener Vergangenheit - eine besondere Begegnung, wie der Sportleiter anführt: „Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an meinen Ex-Klub zum Klassenerhalt. Ich war dort über viele Jahre tätig und freue mich, sie am Sonntag willkommen zu heißen. Für mich wird es definitiv ein besonders Spiel“, blickt Temür voller Vorfreude auf das Duell gegen seine alten Bekannten.

Schon gegen Aufstiegsanwärter SV Eintracht Hohkeppel vor zwei Wochen zeigte der FC Teutonia Weiden eine solide Leistung, musste sich schlussendlich aber dennoch mit 0:2 geschlagen geben. Gegen die Zweitvertretung von Fortuna Köln gelang dann jedoch der erhoffte Punktgewinn. Nach wildem und abwechslungsreichen Spielverlauf entführte die Teutonia am Ende einen Punkt aus Köln. An diesem Teilerfolg will die Elf von Cemil Temür nun ansetzen, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch am Leben zu halten. Dies unstreicht auch der Chefcoach selbst, der trotz großer Personalsorgen zuversichtlich bleibt:

Stark dezimierter Kader bereitet Temür sorgen

Dass die Partie mit Blick auf die derzeitige Tabellensituation des Gastgebers nicht weniger besonders ist, steht außer Frage. Im Falle einer Niederlage und einem gleichzeitigen Dreier von Konkurrent SpVg Porz wäre der Abstieg der Teutonia so gut wie besiegelt. Demzufolge lastet auf die Hausherren ein enormer Druck. Hinzukommt, dass dem Abstiegskandidaten gleich mehrere Stammspieler fehlen werden, wie Temür besorgt bestätigt:

„Personell sind wir nach wie vor dünn besetzt. Am vergangenen Wochenende musste ich sogar unseren Ersatztorhüter Kerim Karabulut als Feldspieler einwechseln. Da unser Sechser Florentin Guncati zudem gesperrt ist, muss ich improvisieren. Dafür konnten wir Mouhamed Diop reaktivieren“, erklärt Temür die unverhoffte Kader-Rückkehr des Mittelfeldakteurs, der bereits gegen Fortuna Köln zu einem Kurz-Einsatz kam. Trotz des dezimierten Kaders richtet der Übungsleiter seinen Blick dennoch nach vorne: „Wir werden eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen, auch wenn es personell wieder eng wird und ich maximal vier Ersatzspieler zur Verfügung haben werde“, versichert Temür.

Lausberg: „Geht nicht um die goldene Ananas“

Während der Gastgeber aus Weiden demnach noch tief im Abstiegskampf steckt, können die Gäste aus Düren mit breiter Brust ins Auswärtsspiel gehen. Durch den souveränen Erfolg über die SpVg Porz in der Vorwoche hat sich der Regionalliga-Absteiger den Klassenerhalt vorzeitig gesichert. Trotz dessen, dass jegliche Abstiegssorgen nun final beseitigt sind, betont Chefcoach Luca Lausberg, dass das ausgerufene Saisonziel längst noch nicht erreich sei: „Es geht für uns nicht um die goldene Ananas. Wir wollen zusehen, dass wir aus den verbleibenden sechs Partien noch so viele Punkte wie möglich mitnehmen. Unser Ziel ist es, die Saison im Idealfall auf einem einstelligen Tabellenplatz zu beenden. Nach zuletzt drei guten Auftritten möchten wir nun mit einem Sieg nachlegen“, versichert der 31-jährige Übungsleiter mit Blick auf die starken Leistungen gegen Porz, den 1. FC Wegberg-Beck (0:1) und Spitzenreiter SV Bergisch Gladbach 09 (2:2) zuletzt.

Dass es die Teutonia allerdings trotz ihrer prekären Ausgangssituation keinesfalls zu unterschätzen gilt, stellt der Cheftrainer ebenso deutlich klar: „Wir sind durch das 3:3 der Weidener gegen Fortuna Köln gewarnt - das war ein beachtliches Ergebnis. Deshalb werden wir mit höchster Konzentration in die Partie gehen und noch nicht großartig rotieren“, erklärt Lausberg und bilanziert: „Wir wollen weitere Punkte sammeln und unseren treuen Zuschauern, die uns auswärts wie zu Hause zahlreich unterstützen, am Sonntag eine gute Partie bieten.“ Auch in Sachen Personallage sind dem Übungsleiter kaum Steine in den Weg gelegt. Einzig Samy Jaksic, Ajdin Eglenovic und Ali Alawie sind noch fraglich. Wer dann schlussendlich am Sonntag im Weidener Jupp-Derwall-Stadion auf dem Feld steht, wird zu sehen sein. Der Ball rollt ab 15.30 Uhr.