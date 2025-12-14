Lich-Steinstraß überrollt den SC Fliesteden

Mit einem 6:2-Kantersieg über den SC Fliesteden und Tabellenplatz sechs verabschiedet sich Germania Lich-Steinstraß in die Winterpause. „Wir haben heute gezeigt, was man mit Teamgeist, Lust und Gier alles erreichen kann“, gab es von Germania-Trainer Michael Hermanns ein Kompliment an sein Team.

Seine Elf steckte den Nackenschlag eines frühen Gegentores gut weg. Nach einem Freistoß von Fliestedens Vincent Geimer unterlief Louis Kentzinger ein Eigentor (9.). Vor der Pause drehte Lich-Steinstraß die Partie. Zweimal Moritz Borell (18., 29.), einmal davon in den Winkel, Karsten Goeres (23.) und Jan Hess (31.) waren für die vier Treffer verantwortlich. In Überzahl ging es in die Kabinen, da Gästeakteur Michael Uhlemann Gelb-Rot sah (45.). In Abschnitt zwei fielen weitere Treffer. Goeres, für Coach Hermanns „Man of the Match“, legte das 5:1 nach (53.). Geimer verkürzte zwar auf 5:2 (54.), das letzte Tor gehörte dann wieder der Heimelf, welches Philipp Hermanns erzielte (72.).