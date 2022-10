Lich-Steinstraß spielt gegen die „Wundertüte“ In der Landesliga stehen am Wochenende spannende Partien auf dem Programm. Die Sportfreunde Düren wollen den positiven Trend gegen SV Wesseling-Urfeld bestätigen, der 1. FC Düren II empfängt den SV Rott. Lich-Steinstraß möchte gegen Erftstadt-Lechenich zurück in die Erfolgsspur.

Die Cleverness hat der U-23-Mannschaft des 1. FC Düren am vergangenen Spieltag ein wenig gefehlt. Union Schafhausen war deutlich erfahrener und auch abgezockter. Der kommende Heimspielgegner am Sonntag auf der Westkampfbahn, der Tabellensechste SV Rott, könnte ein Duplikat sein. Die Vermutung hat Dürens Trainer Ingo Müller: „Da kommt ein ähnlich organisierter und erfahrener Gegner auf uns zu.“

Das kommende Match führt die Mannen aus dem Grüngürtel am Sonntag zu Absteiger SV Wesseling-Urfeld, das auf Platz 8 rangiert und eine ausgeglichene Bilanz aufweist. Das Momentum liegt nach der 0:3-Niederlage in Teveren sicherlich eher bei Düren aufgrund der Erfolgsbilanz, doch es bleibt ein Unsicherheitsfaktor bestehen, weil erst kurzfristig der Spieluntergrund feststehen wird, ob Kunst- oder Naturrasen. „Von daher werden wir abwechselnd das Training auf beiden Rasenflächen abhalten, um für beides gewappnet zu sein“, erklärt Trainer Demircan, der inzwischen der Meinung ist, dass sein Team sehr schwer zu schlagen sein dürfte, wenn man sich auf seine eigenen Stärken beruft und fokussiert seine Spielweise durchzieht.

Für die junge Dürener Truppe wird es wichtig sein, nicht erneut drei Gegentreffer zu kassieren. „Der Knackpunkt war unser Defensivverhalten, unser Anlaufverhalten nach dem Umschalten“, erwartet Müller eine verbesserte Arbeit gegen den Ball. Auch der Mannschaft ist dieser Punkt wichtig. Die Spieler haben für sich schon überlegt, wie man wieder die gute Abwehrarbeit aus den ersten Spielwochen hinbekommt.

Wichtig ist dem Team aber weiterhin, mutig nach vorne zu agieren und ansehnlichen Fußball zu bieten. Werden zwei Devisen von Coach Müller umgesetzt, könnte es am Sonntag gut laufen. Vorne sollen Situationen kreiert und dann effizient abgeschlossen werden und generell muss die Fehleranzahl minimiert werden. Denn des Öfteren musste der Gegner wenig selbst investieren, um daraus dann zum Torerfolg zu gelangen. Pläne für Punkte sind vorhanden. Jetzt müssen sie nur noch umgesetzt werden.

Germania Lich-Steinstraß

Nach zwischenzeitlich sehr ordentlichen Ergebnissen in der Fußball-Landesliga musste Aufsteiger Germania Lich-Steinstraß zuletzt zwei Rückschläge hinnehmen: Mit jeweils 0:1 unterlag der Club sowohl Germania Teveren als auch den Sportfreunden Düren, und das nicht unverdient. Am Sonntag nun empfangen die Jülicher Germania Erftstadt-Lechenich. Die Mannschaft aus dem Rhein-Erft-Kreis hat in dieser Saison bisher ganz unterschiedliche Ergebnisse abgeliefert – Siegen gegen Schafhausen, Verlautenheide, Brauweiler und Helpenstein stehen Niederlagen gegen Teveren, die Sportfreunde Düren und Eilendorf gegenüber, was in der Tabelle aktuell Platz sieben bedeutet.

Michael Hermanns, Trainer von Germania Lich-Steinstraß, sagt: „Lechenich ist, was die Ergebnisse betrifft, so ein bisschen eine Wundertüte. Unabhängig vom Gegner ist für uns jedes Spiel in der Landesliga ein Überlebenskampf, jede Woche ist es schwer.“

Die vergangenen beiden Spiele habe man knapp, aber verdient verloren. Mit ein bisschen Spielglück sei laut Hermanns aber auch da jeweils etwas drin gewesen. „Wir müssen einfach versuchen, den Bock am Sonntag umzustoßen und etwas Zählbares zu holen“, fordert der 40-Jährige. Auf eigenem Platz sei man immer konkurrenzfähig, auch wenn am Sonntag Spieler wie Kapitän Seyit Ceylan (Muskelfaserriss) und Jehia Makki (Rotsperre) ausfallen.