Lich-Steinstraß schlägt Raspo mit 1:0

Germania-Keeper Nick Jansen packt zu, Brands Delany Arigbe (links) kommt nicht an den Ball. – Foto: Manfred Heyne

Im Samstagsspiel der Fußball-Landesliga erzielt Jan Sipakis den einzigen Treffer für Germania Lich-Steinstraß. Raspo Brand wird nur in der Schlussphase gefährlich.

Die Rasensportler aus Brand erwiesen sich am Samstag als freundliche Gäste und ließen die volle Punktausbeute bei Gastgeber Germania Lich-Steinstraß. Der Fußball-Landesligist gewann das Heimspiel mit 1:0. Das war insofern glücklich, weil die Mannschaft vom Aachener Stadtrand in den letzten fünf Minuten gleich drei Hochkaräter versiebte. Drei Punkte zum Oktoberfest

Ein Remis hätte die Brander Stimmung beim anschließende Oktoberfest sicher angehoben. Zu dieser Sause der Gastgeber waren die Rasensportler als Dank für die Spielverlegung eingeladen. „Ja, gegen Ende des Spiels haben wir unnötig zittern müssen“, räumte Germania-Trainer Michael Hermanns ein. Unnötig deshalb, weil die Hausherren ihrerseits ebenfalls klare Chancen ausließen, um die Partie vorzeitig zu ihren Gunsten nach Hause zu bringen. Die Steinstraßer Führung währte seit der 49. Minute. Nach einer Vorlage von Spielmacher Tom Krügermeier war Jan Sipakis zur Stelle und lupfte das Leder über den Brander Keeper Daniel Bräuer zum Tor des Tages in Netz. Ein verdienter Vorsprung, gemessen an den Chancen der Germania schon vor dem Pausenpfiff. Luca Johnen (19.) und auch Sipakis hatten eine frühere Führung auf dem Fuß. Ansonsten lief die Partie mit Ausnahme der Schlussphase ohne große Aufreger vor den Toren ab.