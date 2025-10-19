Lich-Steinstraß schlägt Raspo mit 1:0

Im Samstagsspiel der Fußball-Landesliga erzielt Jan Sipakis den einzigen Treffer für Germania Lich-Steinstraß. Raspo Brand wird nur in der Schlussphase gefährlich.
Die Rasensportler aus Brand erwiesen sich am Samstag als freundliche Gäste und ließen die volle Punktausbeute bei Gastgeber Germania Lich-Steinstraß. Der Fußball-Landesligist gewann das Heimspiel mit 1:0. Das war insofern glücklich, weil die Mannschaft vom Aachener Stadtrand in den letzten fünf Minuten gleich drei Hochkaräter versiebte.
Ein Remis hätte die Brander Stimmung beim anschließende Oktoberfest sicher angehoben. Zu dieser Sause der Gastgeber waren die Rasensportler als Dank für die Spielverlegung eingeladen. „Ja, gegen Ende des Spiels haben wir unnötig zittern müssen“, räumte Germania-Trainer Michael Hermanns ein. Unnötig deshalb, weil die Hausherren ihrerseits ebenfalls klare Chancen ausließen, um die Partie vorzeitig zu ihren Gunsten nach Hause zu bringen.
Die Steinstraßer Führung währte seit der 49. Minute. Nach einer Vorlage von Spielmacher Tom Krügermeier war Jan Sipakis zur Stelle und lupfte das Leder über den Brander Keeper Daniel Bräuer zum Tor des Tages in Netz. Ein verdienter Vorsprung, gemessen an den Chancen der Germania schon vor dem Pausenpfiff. Luca Johnen (19.) und auch Sipakis hatten eine frühere Führung auf dem Fuß. Ansonsten lief die Partie mit Ausnahme der Schlussphase ohne große Aufreger vor den Toren ab.
Steinstraß, das ohne die Stürmer Kai Theidig und Maurice Bergs in der Startformation auflief, sah sich nur eine gute Viertelstunde von den Rasensportlern bedrängt, bis man das Heft in die Hand nahm. Brands Trainer Daniel Formberg meinte anschließend: „Die ersten 15 Minuten lief unser Spiel, aber dann haben wir uns unnötig den Schneid abkaufen lassen.“ Sein Trainerkollege Michael Hermanns sah das ähnlich: „Wie in einigen anderen Spielen auch haben wir es verpasst, Tore zu schießen. Ich bin aber glücklich, dass wir es dann doch noch hingekriegt haben“.
Ab Minute 70 wirkte Brand dann entschlossener, zunächst ohne klare Möglichkeiten zu erspielen. Das änderte sich schlagartig in den letzten Minuten, als Raspo förmlich aufdrehte. Demgegenüber stand allerdings auch ein Pfostenschuss des Germanen Philipp Hermanns (87.). „Wir mussten heute leider erkennen, dass 20 gute Minuten für uns einfach nicht reichen“, stellte Formberg fest. Außerdem bemerkte der Trainer: „Wir laufen augenblicklich der Musik hinterher und müssen unseren Blick momentan nach unten richten“. Fünf Punktspiele warten die Brander nunmehr auf einen Sieg.
