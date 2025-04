Lich-Steinstraß gibt Dreier aus der Hand

Nach zehn Minuten ging sein Team in Führung. Im Gegenpressing sicherte sich Burak Yaman das Spielgerät. Marvin Büttner kam an den Ball, ließ einen gegnerischen Spieler aussteigen und verwandelte trocken aus 28 Metern unten links. In der Folge blieb Lich-Steinstraß tonangebend, verpasste es aber einfach, eine der mehreren hochkarätigen Gelegenheiten zu nutzen. Zweimal stand das Aluminium im Weg, zweimal scheiterte man am gut aufgelegten Gästekeeper Daniel Bräuer. Und Raspo Brand blieb vom Kopf her in der Partie, was sich in der Schlussminute auszahlte.

