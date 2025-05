Lich-Steinstraß feiert ganz wichtigen Sieg Spielbericht

Die Germania setzt sich im Nachholspiel der Fußball-Landesliga mit 2:0 gegen die Namenscousine aus Teveren durch. Am Sonntag folgt der nächste Abstiegskracher.

Einen Sieg des absoluten Willens verbuchte Fußball-Landesligist Germania Lich-Steinstraß mit dem 2:0 (1:0) über die Namenscousine aus Teveren. Während die Gastgeber den Abstiegsplatz verließen, muss Teveren wohl nun wieder ganz genau schauen, was „unten“ passiert. Zumal am kommenden Sonntag der Aufstiegskandidat Eintracht Verlautenheide ins Teverener Heidestadion kommt.

Steinstraß, Sonntag Gastgeber des SC Erkelenz, beendete mit dem Erfolg eine Serie von vier sieglosen Spielen. Für Teveren endete ebenfalls ein Lauf, nachdem man aus drei Partien sieben Punkte geholt hatte.

„Germania gegen Germänchen“: So konnte man durchaus die ersten 45 Minuten der Partie überschreiben. Nach neun Minuten lagen die Gastgeber bereits in Führung. Von der rechten Außenbahn flog ein Flankenball an den linken Pfosten des Teverener Tores. Gastkeeper Niklas Aretz irrte etwas durch den Fünfmeterraum, den Abpraller vom Pfosten nahm der Steinstraßer Burak Yaman auf und drückte den Ball über die Linie. Erste Chance, erstes Tor!

Nach diesem frühen Rückstand zeigten sich die Gäste sichtlich irritiert und kamen fast 20 Minuten kaum über die Mittellinie hinaus. Einzig Luis Seferens (32.) löste sich einmal, spurtete in den Licher Strafraum, schoss aber am Tor vorbei. Derweil drückten die Hausherren auf das zweite Tor. Wie beispielsweise Kai Theding, der aber nur den Pfosten (40.) traf. Bei Teveren war deutlich zu erkennen, dass mit Jan Bach, Folajoni Orolade und Patrick Rubaszewski drei Stammspieler aus der Kreativabteilung fehlten.

Ähnliches Bild in Hälfte zwei

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild zunächst wenig. Angreifende Gastgeber, ideenlose Gäste. Steinstraß hatte beste Möglichkeiten, um das 2:0 draufzupacken. Erst Karsten Goeres, dann Moritz Kappelt und auch Tom Krügermeier verpassten innerhalb einer Viertelstunde.

Erst mit der Einwechslung von Tahrek Bako belebte sich das Angriffsspiel der Heidekicker. Doch mit der Schlussminute schafften die Gastgeber dann das hoch verdiente 2:0. Moritz Kappelt flankte von der linken Außenbahn und der eingewechselte Maurice Bergs köpfte ein.

Lichs Trainer Michael Hermanns war überglücklich: „Das war eine tolle Mannschaftsleistung, die zum hoch verdienten Sieg führte. Wir hätten nur mehr Tore machen müssen“, bemängelte er. Sein Gegenüber Sebastian Wirtz ging hart ins Gericht mit seinen Jungs. „Wir haben wie ein A-Jugendteam gespielt. Mich ärgert, dass wir den Kampf nicht angenommen haben. Jedenfalls war der Steinstraßer Sieg verdient.“

