Libanon statt Ludwigshafen für Gonsenheims Josef Elhajj

Mainz. Er ist ein weiterer Name auf der langen Ausfallliste von Oberligist SV Gonsenheim. Dabei wirkte er beim 3:0 gegen den FC Emmelshausen-Karbach jüngst noch äußerst vital. Und so staunten die Teamkollegen von Josef Elhajj nicht schlecht, als sie hörten, dass der 20-Jährige zur Jugendnationalmannschaft des Libanon reist.

„Typisch für Josef“, sagt Trainer Luca Vanni, dass er von seinen bislang neun offiziellen Länderspielen noch niemandem erzählt hat. Damit hausieren zu gehen, würde nicht zum gebürtigen Wiesbadener passen, der über einen deutschen Pass und einen aus dem Land seiner Eltern verfügt. „Wenn Deutschland nachfragen würde, wäre ich auch nicht abgeneigt“, sagt Elhajj.

Doch es war vor eineinhalb Jahren der Libanon, der eine Nachricht schickte und zum Lehrgang lud. Aus Juni 2024 sind zwei Einsätze bei der U19-Asienmeisterschaft notiert, im September folgte das erste Tor für die U20 in der Asien-Cup-Qualifikation. Wird der Abwehr-Allrounder eingeladen, steht er in der Regel auch in der Startelf. Im Sommer war ein U23-Lehrgang mit drei Testspielen gegen libanesische Top-Clubs anberaumt, jetzt geht es wieder zur Asien-Cup-Quali nach Thailand. Freitagabend geht der Flieger, nach Partien gegen Malaysia, Thailand und die Mongolei sollte Elhajj pünktlich zum Pokalspiel bei Barbaros Mainz (11. September) zurück sein.

Ob er denn überhaupt reisen dürfe, wo er doch die Punktspiele bei Arminia Ludwigshafen (Samstag, 14 Uhr) und in Engers verpassen würde, fragte Elhajj seinen Trainer. Schließlich ist es personell beim SVG ja gerade eng. Freundschaftsspiele im Vorfeld ließ der Spieler sausen, aber diese Chance, diese Ehre wollte Vanni ihm auf keinen Fall madig machen. „Ich war ein paar Mal im Libanon, habe Verwandte dort“, erzählt der 20-Jährige, „es ist da auch wie Heimat.“ Besonders stolz ist er, wenn sich unter die Fans – Hunderte sind auch auf Auswärtsspielen dabei – eigene Familienmitglieder mischen.

Profis aus aller Welt treffen sich in Libanons Nationalteam

Libanesisch wird im Elternhaus gesprochen. Bei der Nationalmannschaft kommen Spieler aus dem vorderasiatischen Staat, die auf dem ganzen Globus aktiv sind, zusammen – darunter neben Profis aus Kolumbien, den USA oder Zypern auch mal deutsche Oberliga-Kollegen. Da geht es dann auch mit Englisch und Französisch, „Händen und Füßen“. Härter, intensiver nimmt Elhajj die Spiele wahr, das Leistungsniveau kann er offenbar gut mitgehen. „Jedes einzelne Spiel ist besonders“, sagt der Abwehrspieler, „wenn die Nationalhymne ertönt und man sie mitsingt – das ist Gänsehaut.“

Neuzugang Elhajj kam vom Hessenligisten Hanauer SC

In Gonsenheim hat Elhajj noch keine Spielminute verpasst. Das Kapitänsquartett holte den Neuzugang von Hessenligist Hanau direkt in den Mannschaftsrat. „Ich übernehme gern Verantwortung und rede mit Mitspielern“, sagt der Rechtsfuß. Seit er rechts hinten und nicht mehr fußverkehrt spielt, gewinnt der SVG. Schon als Elhajj im Leistungszentrum von Darmstadt 98 war, hatte Vanni ihn für die Gonsenheimer U19 auf dem Zettel. Nun kam der Wechsel zustande.

„Die Perspektive in Gonsenheim hat mir gefallen“, sagt der Student des Digitalen Businessmanagements. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Alle haben wirklich Lust, jeder will für jeden laufen. Wir haben ein sehr gutes Niveau, auch im Training.“ Offensivdrang und Zweikampfstärke schätzt Vanni an dem 1,83-Meter-Mann. Und sicher auch seine internationale Erfahrung. Am Samstag wird Elhajj von Thailand aus die Daumen drücken.