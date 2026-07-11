Lia Henkelmann schließt sich der SGS an

Die SGS Essen hat sich ein weiteres Mal verstärkt und Lia Henkelmann unter Vertrag genommen. Die
22-Jährige wurde beim VfL Wolfsburg ausgebildet und wagte im Jahr 2022 den Schritt in die USA, wo
sie für die Santa Clara Broncos spielte. Nach vier Jahren in den Staaten kehrt die Mittelfeldspielerin nun
nach Deutschland zurück und wird künftig das lila-weiße Trikot tragen.
„Ich bin sehr froh, wieder in Deutschland zu sein und mit der SGS einen Verein gefunden zu haben, der
super zu mir passt“, sagt der Essener Neuzugang. „Ich freue mich sehr auf das Stadion und die Essener
Fans und hoffe, dass ich dem Team mit den Erfahrungen, die ich sammeln durfte, weiterhelfen kann.“
„Mit Lia bekommen wir eine dynamische Spielerin im Mittelfeld hinzu, die über ein sehr gutes
Spielverständnis verfügt“, meint Daniel Kraus, sportlicher Leiter der SGS. „In den letzten Jahren hat sie
zudem in den USA Erfahrungen gesammelt. Wir freuen uns auf Lia und sind überzeugt, dass sie unser
Team nochmal flexibler und stärker machen wird.