Lia Henkelmann schließt sich der SGS an

Lia Henkelmann zieht es zur SGS Essen – Foto: VfL Wolfsburg

Die SGS Essen hat sich ein weiteres Mal verstärkt und Lia Henkelmann unter Vertrag genommen. Die

22-Jährige wurde beim VfL Wolfsburg ausgebildet und wagte im Jahr 2022 den Schritt in die USA, wo

sie für die Santa Clara Broncos spielte. Nach vier Jahren in den Staaten kehrt die Mittelfeldspielerin nun

nach Deutschland zurück und wird künftig das lila-weiße Trikot tragen.

„Ich bin sehr froh, einen Vereine gefunden zu haben, der super zu mir passt“

„Ich bin sehr froh, wieder in Deutschland zu sein und mit der SGS einen Verein gefunden zu haben, der

super zu mir passt“, sagt der Essener Neuzugang. „Ich freue mich sehr auf das Stadion und die Essener

Fans und hoffe, dass ich dem Team mit den Erfahrungen, die ich sammeln durfte, weiterhelfen kann.“