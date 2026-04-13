LFV setzt weiter auf Kontinuität

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der Lichtenauer FV treibt seine Personalplanungen weiter voran und hat die nächste wichtige Verlängerung bekanntgegeben. Nachdem der Verbandsligist zuletzt bereits die Zusagen von Mick Vogelsang, Oleksandr Vasylchenko, Alexandru Graur und Mika Ludwig vermeldet hatte, bleibt nun auch Berat Arslan dem LFV erhalten.

Der Fokus liegt dabei klar auf dem Keeper, dessen Verlängerung über die sportliche Personalie hinaus Signalwirkung besitzt. Arslan erholt sich derzeit von einer schweren Verletzung, will in Lichtenau jedoch einen neuen Anlauf nehmen. Dass der Torhüter diesen Weg gemeinsam mit dem LFV gehen möchte, darf als Ausdruck gegenseitigen Vertrauens gewertet werden.

Für den Verein ist die Zusage deshalb in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. Zum einen bindet der LFV einen Spieler, der trotz schwieriger persönlicher Phase an den Klub gebunden bleibt, zum anderen unterstreicht die Verlängerung den Kurs, den die Nordhessen in diesen Wochen eingeschlagen haben: Kontinuität, Zusammenhalt und frühzeitige Planung für die kommende Saison.