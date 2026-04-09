LFV setzt auf Kontinuität

– Foto: Cecilia Schmerer

Der Lichtenauer FV treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison mit Nachdruck voran und setzt dabei weiter auf Kontinuität. Nachdem der Verbandsligist bereits die Verlängerungen von Gheorghe Bantis und Alexandru Cucu bekanntgegeben hatte, folgen nun zwei weitere wichtige Personalien: Auch Kapitän Cristian Vidal Gadea und Arcadie Rusu werden dem LFV erhalten bleiben.

Vor allem die Zusage von Gadea besitzt dabei besonderes Gewicht. Als Kapitän ist er eine zentrale Führungsfigur innerhalb der Mannschaft und steht sinnbildlich für Stabilität, Verantwortung und Zusammenhalt. Dass der Spielführer seinen Weg in Lichtenau fortsetzt, dürfte intern wie extern als wichtiges Signal gewertet werden.

Mit der Verlängerung von Rusu sichert sich der Verein darüber hinaus eine weitere feste Größe für die kommende Spielzeit. Gemeinsam mit Gadea steht er für Verlässlichkeit im Gerüst der Mannschaft – ein Umstand, der dem LFV in der weiteren sportlichen Ausrichtung zugutekommen dürfte.