Allgemeines
– Foto: Angelo Wiesner

LFV mit Plichtaufgabe – brechen Dörnberg und Wabern den Auswärtsfluch?

3. Spieltag der Verbandsliga Nord

Während die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach bei den Spitzenteams der Verbandsliga Nord mitmischt, geht es für mehrere Mannschaften bereits um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Besonders im unteren Tabellendrittel stehen mit FSV Dörnberg, OSC Vellmar und SC Willingen gleich drei nordhessische Teams unter Druck, den Fehlstart zu stoppen.

Kein weiteres 0:4

Morgen, 15:00 Uhr
SG Eiterfeld/Leimbach
SG Eiterfeld/LeimbachSG Eiterfeld
FSV Dörnberg
FSV DörnbergFSV Dörnberg
15:00live

Eiterfeld/Leimbach will nach dem klaren 4:1 in Vellmar den zweiten Saisonsieg einfahren. Dörnberg reist trotz der beiden letzten 0:4-Niederlagen in Eiterfeld an diesem Ort zuversichtlich an. Im Fokus steht SG-Spielmacher Steven Rakk, der bereits vier Tore in zwei Partien erzielte.

Schwere Aufgabe für Wolfhagen

Morgen, 15:00 Uhr
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/DohrenbachKlei/Hun/Doh
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen
15:00

Die heimstarke SG hat mit zwei Siegen einen perfekten Saisonstart hingelegt. Wolfhagen, das bislang nur einmal spielte, muss auf gesperrte und verletzte Leistungsträger verzichten. Trainer Christian Andrecht erwartet auf dem engen Platz in Kleinalmerode eine taktisch anspruchsvolle Partie.

Fluch im Königreich?

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
SV Buchonia Flieden
SV Buchonia FliedenSV Flieden
TSV Wabern
TSV WabernTSV Wabern
14:00

Flieden setzt im Offensivspiel auf Torjäger Ronaldo Zenuni, der wie Waberns André England bereits vier Scorerpunkte verbuchte. Wabern ist nach starkem Saisonstart ungeschlagen und will den Auswärtstrend gegen Flieden brechen. Beide Teams könnten mit einem Sieg in der oberen Tabellenregion festigen.

Pflichtsieg für die Löwen?

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SG Johannesberg 1926
SG Johannesberg 1926Johannesberg
Lichtenauer FV
Lichtenauer FVLichten. FV
15:00

Johannesberg wartet nach zwei Niederlagen weiter auf die ersten Punkte. Lichtenau ist ungeschlagen und überzeugt mit Neuzugang Orellana, der bereits zweimal in der FuPa-Elf der Woche stand. Die Gäste wollen ihre gute Frühform mit einem Auswärtssieg bestätigen.

OSC will Fehlstart stoppen

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt II
OSC Vellmar
OSC VellmarOSC Vellmar
15:00

Barockstadts U23 startete mit zwei Remis und möchte nun den ersten Saisonsieg holen. Vellmar steckt nach zwei Niederlagen und acht Gegentoren in der Krise. Der OSC braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um den Fehlstart zu stoppen.

Willingen unter Druck

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen II
SC Willingen
SC WillingenSC Willingen
15:00

Kassels Regionalliga-Reserve möchte vor heimischer Kulisse den zweiten Sieg einfahren. Willingen steht nach zwei knappen Niederlagen unter Druck, will aber mit stabilerer Defensive und schnellen Kontern punkten. Für beide Teams könnte die Partie den Ton für die kommenden Wochen setzen.

