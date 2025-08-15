LFV mit Plichtaufgabe – brechen Dörnberg und Wabern den Auswärtsfluch?

Während die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach bei den Spitzenteams der Verbandsliga Nord mitmischt, geht es für mehrere Mannschaften bereits um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Besonders im unteren Tabellendrittel stehen mit FSV Dörnberg, OSC Vellmar und SC Willingen gleich drei nordhessische Teams unter Druck, den Fehlstart zu stoppen.
Kein weiteres 0:4
Eiterfeld/Leimbach will nach dem klaren 4:1 in Vellmar den zweiten Saisonsieg einfahren. Dörnberg reist trotz der beiden letzten 0:4-Niederlagen in Eiterfeld an diesem Ort zuversichtlich an. Im Fokus steht SG-Spielmacher Steven Rakk, der bereits vier Tore in zwei Partien erzielte.
Schwere Aufgabe für Wolfhagen
Die heimstarke SG hat mit zwei Siegen einen perfekten Saisonstart hingelegt. Wolfhagen, das bislang nur einmal spielte, muss auf gesperrte und verletzte Leistungsträger verzichten. Trainer Christian Andrecht erwartet auf dem engen Platz in Kleinalmerode eine taktisch anspruchsvolle Partie.
Fluch im Königreich?
Flieden setzt im Offensivspiel auf Torjäger Ronaldo Zenuni, der wie Waberns André England bereits vier Scorerpunkte verbuchte. Wabern ist nach starkem Saisonstart ungeschlagen und will den Auswärtstrend gegen Flieden brechen. Beide Teams könnten mit einem Sieg in der oberen Tabellenregion festigen.
Pflichtsieg für die Löwen?
Johannesberg wartet nach zwei Niederlagen weiter auf die ersten Punkte. Lichtenau ist ungeschlagen und überzeugt mit Neuzugang Orellana, der bereits zweimal in der FuPa-Elf der Woche stand. Die Gäste wollen ihre gute Frühform mit einem Auswärtssieg bestätigen.
OSC will Fehlstart stoppen
Barockstadts U23 startete mit zwei Remis und möchte nun den ersten Saisonsieg holen. Vellmar steckt nach zwei Niederlagen und acht Gegentoren in der Krise. Der OSC braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um den Fehlstart zu stoppen.
Willingen unter Druck
Kassels Regionalliga-Reserve möchte vor heimischer Kulisse den zweiten Sieg einfahren. Willingen steht nach zwei knappen Niederlagen unter Druck, will aber mit stabilerer Defensive und schnellen Kontern punkten. Für beide Teams könnte die Partie den Ton für die kommenden Wochen setzen.