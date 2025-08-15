LFV mit Plichtaufgabe – brechen Dörnberg und Wabern den Auswärtsfluch?

Während die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach bei den Spitzenteams der Verbandsliga Nord mitmischt, geht es für mehrere Mannschaften bereits um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Besonders im unteren Tabellendrittel stehen mit FSV Dörnberg, OSC Vellmar und SC Willingen gleich drei nordhessische Teams unter Druck, den Fehlstart zu stoppen.

Kein weiteres 0:4

Eiterfeld/Leimbach will nach dem klaren 4:1 in Vellmar den zweiten Saisonsieg einfahren. Dörnberg reist trotz der beiden letzten 0:4-Niederlagen in Eiterfeld an diesem Ort zuversichtlich an. Im Fokus steht SG-Spielmacher Steven Rakk, der bereits vier Tore in zwei Partien erzielte.

Schwere Aufgabe für Wolfhagen

Die heimstarke SG hat mit zwei Siegen einen perfekten Saisonstart hingelegt. Wolfhagen, das bislang nur einmal spielte, muss auf gesperrte und verletzte Leistungsträger verzichten. Trainer Christian Andrecht erwartet auf dem engen Platz in Kleinalmerode eine taktisch anspruchsvolle Partie. Fluch im Königreich?

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr SV Buchonia Flieden SV Flieden TSV Wabern TSV Wabern 14:00 PUSH