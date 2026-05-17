LFL SuperCup Luxembourg 2026 am 28.Juni

Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Schon am 28.April gab der Ligaverband LFL in einem ausführlichen Presseschreiben bekannt, dass man in diesem Jahr wieder einen SuperCup organisieren wird. Am 28.Juni werden der Meister und Pokalsieger 2025/2026 im Racing-Stadion auf Verlorenkost gegeneinander spielen.

Sollte ein Team das Double holen, tritt der unterlegene Pokalfinalist gegen den Meister an. Anstoß ist um 16 Uhr, doch bereits um 12 Uhr öffnet auf dem Vorplatz des Stadions ein Foodtruck Village. Der Eintritt ist frei.