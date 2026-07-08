LFC rüstet auf: Fünf neue Gesichter für das Team

Besonders im Fokus steht ein eingespieltes Trio, das vom SFC Stern 1900 nach Ludwigsfelde wechselt. Julian Hartmann, Tim Schönfuß-Hahm und Nico Wobeser kommen im besten Fußballeralter von 27 Jahren als Stammkräfte zum LFC. Mit ihrem bisherigen Team belegten sie in der abgelaufenen Saison einen hervorragenden dritten Tabellenplatz in der Berlinliga. Für Hartmann, der im Vereinsumfeld nur „Jule“ genannt wird, ist es zugleich eine emotionale Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.

Stimmen zu den Stern-Transfers

"Ich freue mich sehr, wieder zu meiner alten Wirkungsstätte zurückzukehren. Es ist ein schönes Gefühl, wieder für den Ludwigsfelder FC auflaufen zu dürfen. Ich bin voller Motivation und freue mich auf die kommende Saison gemeinsam mit der Mannschaft", sagt Julian Hartmann in der Pressemitteilung des Vereins.

"Der Wechsel zum Ludwigsfelder FC ist für mich ein spannender neuer Schritt. Ich kenne bereits viele Gesichter im Verein und freue mich darauf, mit der Mannschaft loszulegen. Jetzt blicke ich voller Vorfreude auf die neue Saison und hoffe auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit", so Tim Schönfuß-Hahm.

"Ich freue mich sehr auf die neue Saison beim Ludwigsfelder FC und die kommende Herausforderung. Nach zehn Jahren bei Stern 1900 ist für mich jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich freue mich darauf, die Mannschaft, den Verein und die Fans kennenzulernen und gemeinsam eine erfolgreiche Saison zu spielen", sagt Nico Wobeser.

"Wichtig war für uns, dass wir in der Defensive im körperlichen Bereich nachlegen und auch hier nicht auf junge Spieler, sondern erfahrene Spieler setzen können. Sie benötigen keine Anlaufzeit und kennen die Qualität auf Verbandsliganiveau. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", sagt Ludwigsfeldes Sportdirektor Philipp Karaschewitz

Rückhalt vom Ligakonkurrenten

Auch zwischen den Pfosten kann der LFC einen hochkarätigen Neuzugang verzeichnen. Der 31-jährige Torhüter Niclas Schulze wechselt vom Ligakonkurrenten Werderaner FC nach Ludwigsfelde. Er blickt auf die Erfahrung von knapp 80 Brandenburgliga-Spielen zurück, in denen er unter anderem auch für den RSV Eintracht 1949 auflief. Da er bereits Teile der Mannschaft sehr gut kennt, wird eine rasche und reibungslose Eingewöhnungszeit erwartet.

Stimmen zum neuen Torhüter

"Ich freue mich mit vielen alten Bekannten den Rasen und die Kabine zu teilen und danke Trainer Christof Reimann und Sportdirektor Philipp Karaschewitz für die guten Gespräche", so Niclas Schulze. "Niclas hat seine Klasse gegen uns mehrfach unter Beweis stellen können. Er kennt unsere Mannschaft schon sehr gut und wird sich schnell einleben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", so Philipp Karaschewitz.

Ein neuer Anführer für die linke Außenbahn

Die erste Weichenstellung für die kommende Saison vollzog der Verein mit der Verpflichtung von Lukas Macziewski. Der 25-jährige Linksfuß wechselt vom Lichtenrader BC ins Waldstadion und ist auf der linken Abwehrseite beheimatet. Seine fußballerische Ausbildung genoss er bei TeBe und Viktoria Berlin, bevor er durchweg im Männerbereich des LBC auflief. Dort trug der Südberliner zuletzt sogar das Amt des Kapitäns und bringt somit viel Verantwortungsbewusstsein mit.

Stimmen zum ersten Neuzugang

"Ich freue mich riesig, jetzt Teil des Vereins zu sein. Der Wechsel war für mich der richtige Schritt, weil ich eine neue Herausforderung gesucht habe. Die Brandenburgliga, die starke Infrastruktur und das gesamte Umfeld haben mich sofort überzeugt. Ich freue mich darauf, die Fans kennenzulernen, gemeinsam mit der Mannschaft alles zu geben und unsere Ziele zu erreichen. Ich bin heiß auf die neue Aufgabe und freue mich auf eine erfolgreiche Zeit", sagt Lukas Macziewski.

"Wir können mit Lukas die offene Außenverteidiger-Position schließen. Er bringt die nötige Physis und Qualität mit, die uns im Laufe der Saison weiterhelfen wird. Dazu hat er als Kapitän beim LBC eine wichtige Rolle in den letzten Jahren übernommen, somit ist ihm ein Verantwortungsbewusstsein nicht fremd. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit," sagt Sportdirektor Philipp Karaschewitz.