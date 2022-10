Leykam mit Hattrick: TSV Emmering besiegt DJK SV Edling klar - „Das Ergebnis täuscht“ TSV wacht nach Rückstand auf

Emmering – „Aber das Ergebnis täuscht“, berichtete TSV-Sprecher Manuel Sedlmaier von der sonnigen Tribünenbaustelle an der Hochhauser Straße. „Das hätte auch ganz früh schon anders laufen können.“ Von einer Tabellenkeller-Form waren die Platzherren unter Interimscoach Dzenel Hodzic weit entfernt und gingen durch Niclas Schwarz früh in Führung (4.). Kaum eine Zeigerumdrehung später schepperte es an der Emmeringer Torlatte. „Beinahe das 2:0, danach sind wir aber endlich aufgewacht“, jubelte Sedlmaier sogleich über Anton Voglsingers Ausgleichstor (6.). Rund um die Halbzeitpause spielte sich dann Thomas Leykam ins Rampenlicht und sorgte mit seinem Hattrick (38., 47., 51.) für die 1:4-Vorentscheidung.

„Danach hatte man nie mehr das Gefühl, dass noch etwas anbrennt“, so Sedlmaier. Markus Hartl verkürzte vor über 150 Fans zwar auf 2:4 (53.), doch nach Paul Gollas Platzverweis (73.) sowie dem optischen Highlight des Tages, war der zweite TSV-Sieg in Reihe beschlossene Sache: Emmerings Youngster Florian Oeckl hämmerte den Ball zum 2:5-Schlusspunkt ins Edlinger Kreuzeck. „Natürlich liest sich Platz vier jetzt gut“, strahlte Sedlmaier, „trotzdem heißt es: weiterpunkten.“ (bj)