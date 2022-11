Felix Lobinger bringt seine ehemaligen Klubs Geld. – Foto: Heiko van der Velden

Lex-Tyger Lobinger bringt Amateurklubs viel Geld ein Mit insgesamt mehr als 1,5 Millionen Euro hat die Deutsche Fußball Liga in diesem Jahr 106 Amateurklubs unterhalb der 3. Liga unterstützt, die an der Ausbildung von späteren Lizenzspielern in der Bundesliga und 2. Bundesliga beteiligt waren.

In der vergangenen Saison 2021/22 debütierten in den beiden höchsten deutschen Spielklassen insgesamt 60 Profis, für die eine entsprechende Ausbildungshonorierung ausgezahlt wurde. Einer von ihnen schaffte den Sprung bei Fortuna. Sein Name: Lex-Tyger Lobinger.

Der SC Rheinbach 1913, die SG Wattenscheid 09, die SV Rot-Weiss Merl, der VfL Meckenheim 1920 und der SSV Markranstädt profitieren nun von seinem Aufstieg. Lex-Tyger Lobinger ist in dieser Spielzeit zum 1. FC Kaiserslautern gewechselt. Im Topspiel beim HSV hat er etwas geschafft, auf das er viele Jahre auch mit seinem Papa gemeinsam hingearbeitet hat: sein erstes Tor im Profifußball. „Unbeschreiblich. Das ist schon etwas, das ich nicht so schnell vergessen werde“, sagte Lobinger. „Da ist eine Last von mir abgefallen, ich bin jetzt einfach glücklich.“