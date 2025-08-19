Lewin: "Mannschaft entwickeln und die nächsten Schritte machen"

Die SG Billig/Veytal geht mit neuem Trainer-Duo und frischem Schwung in die Kreisliga-B1-Saison. Thorsten Lewin (36) und zuvor bei Bezirksligisten wie dem SC Wißkirchen oder TuS Chlodwig Zülpich tätig, hat das Team im Sommer zusammen mit Benjamin Wiedenau (31) übernommen. Die Mannschaft beendete die vergangene Saison mit 44 Punkten aus 24 Spielen auf Platz vier – und gehörte mit nur vier Niederlagen zu den auswärtsstärksten Teams der Liga

„Mit dem 4. Platz hat die Mannschaft eine gute Saison gespielt. Sie war lange im Aufstiegsrennen mit dabei und es sind weitere Spieler dazu gekommen, die sich wohlfühlen und die gekommen sind, um zu bleiben. Das zeichnet diese Mannschaft aus“, sagt Lewin.

Der Trainingsauftakt erfolgte am 8. Juli. Seitdem hat das Team zahlreiche Testspiele absolviert. „Die Vorbereitung ist gut gelaufen. Wir haben viele Testspiele bestritten und konnten einige Erkenntnisse daraus ziehen. Außerdem findet ein Trainingslager mit Mannschaftsabend statt. Organisatorisch hat der Verein alles ermöglicht und wir freuen uns auf die Saison“, erklärt der neue Coach und fügt hinzu: "Alle Spieler haben ihr Bestes gegeben und gut mitgezogen.“

Der neue Trainer setzt auf kontinuierlichen Fortschritt. „Wir haben die Mannschaft in dieser Saison erst übernommen. Unser Ziel ist, dass wir uns als Mannschaft entwickeln und die nächsten Schritte machen. Am Ende wollen wir mit sehr viel Spaß Fußball spielen und natürlich auch so erfolgreich wie möglich sein.“

Bei der Favoritenfrage legt sich Lewin fest: „TuS Dom-Esch ist für mich der Favorit, weil die Mannschaft als Absteiger fast komplett zusammengeblieben ist und sich sogar noch mit Spielern punktuell verstärken konnte.“