Lewejohann sieht KFC-Sieg in der Grotenburg

Und ein alter Bekannter war auch vor Ort. René Lewejohann, der in der vergangenen Saison in der Regionalliga West bis zum insolvenzbedingten Rückzug des KFC das Team trainiert hat, mischte sich ebenfalls unter die Zuschauer. Es war für jeden ersichtlich, dass Lewejohann in Uerdingen trotz der wenigen Monate Spuren hinterlassen hat. Er wurde von vielen Fans freudig begrüßt, kam aus dem Händeschütteln kaum heraus und musste zudem das ein oder andere Foto mit den Fans machen. Auch als ein Fan den KFC-Schal über seine Schultern legte für ein Foto, sträubte er sich nicht, sondern schaute fröhlich in die Kamera.

Beim KFC war er schnell zu einem Publikumsliebling avanciert, weil er in jeder Minute alles für den KFC gegeben hatte. Er war teilweise Trainer, Co-Trainer und Zeugwart in Personalunion, hat sich um alles gekümmert, um zumindest von sportlicher Seite den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Doch auch dieses Engagement reichte am Ende nicht aus – und der Spielbetrieb wurde eingestellt. Beim KFC war man erfreut, aber auch überrascht von dem Besuch des Ex-Trainers. „Wir wussten nicht, dass er vorbeikommt“, sagte Pressesprecher Manuel Kölker.

Noch wenig erfolgreich in Ahlen

Anfang Oktober hatte Lewejohann das Traineramt bei seinem Heimatverein Rot-Weiss Ahlen in der Oberliga Westfalen angetreten . „Ich freue mich riesig auf die Aufgabe bei RWA – und es fühlt sich für mich ein Stück weit wie eine Rückkehr nach Hause an. Ich durfte hier schon als junger Spieler in der 2. Liga auflaufen und später als Co-Trainer erste Schritte an der Seitenlinie machen. Jetzt diese Mannschaft als Chefcoach führen zu dürfen, macht mich stolz“, hatte Lewejohann zu seinem Amtsantritt gesagt.

Dort wartet er noch auf den ersten Sieg in der Liga, bisher stehen erst zwei Erfolge im Kreispokal, darunter auch einer im Elfmeterschießen, zu Buche. Zudem holte Ahlen unter Lewejohanns Regie zwei Mal ein Unentschieden. Mit neun Punkten aus 13 Spielen befindet sich der Traditionsverein aus Westfalen mitten im Abstiegskampf auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Mit Ahlen war Lewejohann noch am Sonntagnachmittag bei der TSG Sprockhövel im Ligabetrieb gefordert. Nach der 1:4-Niederlage geht das Warten auf den ersten Dreier weiter. Den freien Samstag hatte er dann für den Besuch in der Grotenburg genutzt – und einen ordentlichen Auftritt seines ehemaligen Klubs gesehen.