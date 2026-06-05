Lewejohann-Nachfolger gefunden: 1. FC Bocholt stellt neuen Coach vor Regionalliga West: Nur einen Tag nach der Trennung von René Lewejohann hat der 1. FC Bocholt nun schon einen Nachfolger präsentiert von Markus Becker · Heute, 16:48 Uhr · 0 Leser

Guerino Capretti (re.) wird mit Co-Trainer Pierre Becken die Zügel beim FCB in die Hand nehmen. – Foto: Laurenz Eiting

Der 1. FC Bocholt hat die Nachfolge auf der Trainerbank geregelt: Guerino Capretti übernimmt zur Saison 2026/27 das Amt des Cheftrainers am Hünting. Der 44-Jährige wechselt vom VfB Lübeck zu den Schwatten. Ihm zur Seite stehen wird sein langjähriger Weggefährte Pierre Becken als Co-Trainer.

Capretti folgt auf Lewejohann Capretti wurde schon umgehend nach der Trennung von René Lewejohann als heißer Kandidat für den Trainerposten bei den Schwatten gehandelt, nun macht der Regionalligist dahingehend Nägel mit Köpfen. "Mit Rino Capretti haben wir unseren absoluten Wunschkandidaten für die Position des Cheftrainers gewinnen können. Die Gespräche waren von Beginn an sehr offen, vertrauensvoll und von einer großen Übereinstimmung über die künftige Ausrichtung geprägt", sagt Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport. "Wir sind überzeugt, dass er unsere Mannschaft nachhaltig weiterentwickeln und die positive Entwicklung des Vereins weiter vorantreiben wird.“

Präsident Ludger Triphaus bezeichnet die Verpflichtung als "echten Transfercoup" und fügt bei: "Dass sich ein Trainer mit seiner Erfahrung und seinem hervorragenden Ruf für den 1. FC Bocholt entschieden hat, ist ein starkes Bekenntnis zu unserem Weg und unserer Entwicklung." Der neue Coach will "mutige und leidenschaftliche Spielweise" an den Hünting bringen Die Blaupause für den erhofften Aufschwung bringt Capretti nämlich aus seiner Zeit beim SC Verl mit. Seinerzeit gelang den Ostwestfalen unter seiner Führung der Aufstieg aus der Regionalliga West in die 3. Liga, wo Capretti den Verein in den beiden Folgejahren auch zunehmend etablierte. Es folgte ein eher unzufriendenstellendes Engagement in der 2. Bundeslliga bei Dynamo Dresden, woraufhin der Coach über die Folgestationen beim FC Ingolstadt und schließlich dem VfB Lübeck nun also in Bocholt aufschlug.