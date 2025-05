Levin Müller bleibt beim Wuppertaler SV

In der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Spiel in Duisburg hatte sich Müller noch zurückhaltend zu seiner Zukunft geäußert. Das war aber dem Wunsch des WSV geschuldet, der die Vertragsverlängerung erst am Montag bekanntgeben wollte. Dass er sich in Wuppertal wohlfühle, hatte Müller allerdings durchblicken lassen. Und auch Trainer Sebastian Tyrala hatte angedeutet, dass der 22-Jährige in den Planungen für die kommende Saison eine große Rolle spiele.

Die Personalentscheidung ist der Auftakt einer Reihe von Verkündigungen, die in den kommenden Tagen sich fortsetzen dürften. Dabei geht es nicht nur um den bestehenden Kader. Nach Rundschau-Informationen steht auch die erste externe Verpflichtung unmittelbar vor dem Abschluss. Zwar sollen sollen gut ein Dutzend Spieler gehalten werden. Gleichzeitig soll das Team aber – trotz einer weiteren Etat-Einschnitts – an einigen Stellen verstärkt werden.