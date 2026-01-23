Levi Mukamba nach Winzenheim

Bad Kreuznach/Winzenheim. Es ist ein echter Knaller. Levi Mukamba, Fanliebling und Integrationsfigur, wechselt im Sommer von Verbandsligist Eintracht Bad Kreuznach zum Tabellensechsten der Bezirksliga Nahe. Zurück zu dem Verein, bei dem er seine fußballerischen Wurzeln hat: dem TuS Winzenheim.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Der ständige Austausch mit dessen Coach Ercan Ürün ist ein Grund, der andere ist die familiäre Situation des 26-Jährigen, der als Mittelstürmer genauso einsetzbar ist wie auf beiden Außenbahnen, ob hier defensiv oder offensiv. „Er hat mir signalisiert, dass er nicht mehr so viel Aufwand betreiben möchte, wie das in der Verbandsliga notwendig wäre“, sagt Ürün.
Als frisch gebackener Familienvater wolle Levi nicht mehr so viel Zeit in den Fußball investieren. Winzenheim kenne er gut, zumal die Eintracht auch dort trainiert. "Da hat er das Umfeld gesehen und miterlebt, wie es bei uns zugeht. Dann hab ich ihn einfach gefragt, ob er es sich vorstellen kann." Ürün betont gleichzeitig, dass mit der Eintracht "alles sehr fair gelaufen ist", dass mit Patrick Krick und Mario Spreitzer sehr positive Gespräche geführt worden seien. "Auch wenn sie und Trainer Thorsten Effgen ihn gerne behalten hätten."
In Winzenheim eröffnen sich ab Sommer ganz neue Perspektiven, für Mukamba wie für den TuS. Hier könne er auch im Trainerteam tätig werden und sich weiterentwickeln, so Ürün zu den Plänen. Was dann auch dem Verein zugute komme. "Denn das Bekanntwerden hat schon Wirkung gezeigt. Ein paar Jungs haben schon angerufen und gesagt, dass sie im nächsten Jahr gern zu uns kommen wollen."
Wichtig für den TuS sei aber nach Aussage des 48-jährigen Coaches, der einen Großteil seines fußballerischen Wirkens als Trainer bei der Eintracht verbrachte, in der Saison 2021/22 bei der Binger Hassia als Teammanager Verantwortung übernommen hatte, mit attraktivem Fußball die Fans anzulocken und sowohl im Jugend- als auch im Aktivenbereich gesund zu wachsen. „Dabei werden wir ganz bestimmt nicht übertreiben und Hirngespinsten nachhängen.“
In der laufenden Verbandsligasaison kommt Levi Mukamba bislang auf 13 Einsätze, davon fünf über die komplette Spielzeit (zwei Treffer). Insgesamt stehen in seiner Vita bislang 30 Oberligaspiele für Hassia Bingen (zwischen 2020 und 2022) und 110 Verbandsligaspiele, allesamt für die Eintracht.