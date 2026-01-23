Levi Mukamba nach Winzenheim

Levi Mukamba (links) spielt nächste Saison in Winzenheim. – Foto: Mario Luge

Bad Kreuznach/Winzenheim. Es ist ein echter Knaller. Levi Mukamba, Fanliebling und Integrationsfigur, wechselt im Sommer von Verbandsligist Eintracht Bad Kreuznach zum Tabellensechsten der Bezirksliga Nahe. Zurück zu dem Verein, bei dem er seine fußballerischen Wurzeln hat: dem TuS Winzenheim.

Der ständige Austausch mit dessen Coach Ercan Ürün ist ein Grund, der andere ist die familiäre Situation des 26-Jährigen, der als Mittelstürmer genauso einsetzbar ist wie auf beiden Außenbahnen, ob hier defensiv oder offensiv. „Er hat mir signalisiert, dass er nicht mehr so viel Aufwand betreiben möchte, wie das in der Verbandsliga notwendig wäre", sagt Ürün.

Als Familienvater weniger Zeit zur Verfügung Als frisch gebackener Familienvater wolle Levi nicht mehr so viel Zeit in den Fußball investieren. Winzenheim kenne er gut, zumal die Eintracht auch dort trainiert. "Da hat er das Umfeld gesehen und miterlebt, wie es bei uns zugeht. Dann hab ich ihn einfach gefragt, ob er es sich vorstellen kann." Ürün betont gleichzeitig, dass mit der Eintracht "alles sehr fair gelaufen ist", dass mit Patrick Krick und Mario Spreitzer sehr positive Gespräche geführt worden seien. "Auch wenn sie und Trainer Thorsten Effgen ihn gerne behalten hätten." Mukamba gibt den Winzenheimer neue Perspektiven In Winzenheim eröffnen sich ab Sommer ganz neue Perspektiven, für Mukamba wie für den TuS. Hier könne er auch im Trainerteam tätig werden und sich weiterentwickeln, so Ürün zu den Plänen. Was dann auch dem Verein zugute komme. "Denn das Bekanntwerden hat schon Wirkung gezeigt. Ein paar Jungs haben schon angerufen und gesagt, dass sie im nächsten Jahr gern zu uns kommen wollen."