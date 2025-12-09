Levi Köhler verstärkt unsere Defensive über Zweitspielrecht 💙💛

Mit Levi Köhler erhält unsere Erste Mannschaft eine zusätzliche Option für die Außenverteidigerposition. Der Defensivspieler ist studienbedingt in Weimar und wechselt per Zweitspielrecht zu Empor. Sein Heimatverein sind die SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03.

Köhler spielte zuletzt bei seinem Berliner Verein in der zweiten Mannschaft (Kreisliga), stand aber in der Saison 2021/2022 auch bereits im Landesliga-Kader und konnte dort wertvolle Erfahrung in einer leistungsstarken Spielklasse sammeln.