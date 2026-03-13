 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Leveste und Springe mit Offensivkraft – Rinteln mit wichtigem Heimsieg

So verliefen die Nachholspiele in der Bezirksliga Hannover 3

von FD · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Philipp Reichelt

Verlinkte Inhalte

BZL Hannover St. 3
Jahn Lindh.
Kirchdorf
Pattensen
FC Eldagsen

Mit drei Nachholspielen wurde am Dienstagabend der Spielplan der Bezirksliga Hannover 3 weiter bereinigt. Dabei setzten sich jeweils die Gastgeber durch: TV Jahn Leveste überzeugte gegen Gehrden, der SC Rinteln gewann gegen Egestorf II und der FC Springe behielt im torreichen Duell mit Kirchdorf die Oberhand.

Di., 10.03.2026, 19:00 Uhr
TV Jahn Leveste 1922
TV Jahn Leveste 1922TV Jahn
SV Gehrden
SV GehrdenGehrden
4
1
Abpfiff

Der TV Jahn Leveste bestätigte seine aufsteigende Form und setzte sich im Nachholspiel des 16. Spieltags deutlich mit 4:1 gegen den SV Gehrden durch. Die Gastgeber legten einen furiosen Start hin: Steve Goede brachte Leveste bereits in der 17. Minute in Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Torben Mowka auf 2:0.

Gehrden fand zwar schnell eine Antwort und verkürzte durch Roman Busse auf 1:2, doch Leveste blieb die spielbestimmende Mannschaft. In der zweiten Halbzeit sorgte erneut Goede mit seinem zweiten Treffer für eine beruhigende Führung. Kurz vor Schluss setzte Sascha Romaus mit dem 4:1 den Schlusspunkt.

Durch den Erfolg verbessert sich Leveste auf 28 Punkte und rückt im Tabellenmittelfeld weiter nach oben.

Di., 10.03.2026, 19:00 Uhr
SC Rinteln 1911
SC Rinteln 1911SC Rinteln
1. FC Germania Egestorf-Langreder
1. FC Germania Egestorf-LangrederEgestorf-L. II
4
1
Abpfiff

Der SC Rinteln feierte im Nachholspiel des 17. Spieltags einen wichtigen Heimsieg gegen die Reserve des 1. FC Germania Egestorf-Langreder. Beim 4:1-Erfolg überzeugten die Gastgeber vor allem in der zweiten Hälfte.

Zunächst brachte Luca Pascal Lohmeier Rinteln in Führung, doch nur wenige Minuten später glich Joao da Silva de Brito für die Gäste aus. Noch vor der Pause stellte Finn-Kristian Fischer die Führung der Hausherren wieder her.

Im zweiten Durchgang kontrollierte Rinteln die Partie zunehmend. In der Schlussphase sorgte Philipp-Leon Walter mit einem Doppelpack innerhalb weniger Minuten für die endgültige Entscheidung. Mit dem Erfolg verbessert sich der SC Rinteln auf 21 Punkte und verschafft sich etwas Luft im unteren Tabellenbereich.

Di., 10.03.2026, 19:30 Uhr
FC Springe
FC SpringeFC Springe
TSV Kirchdorf am Deister
TSV Kirchdorf am DeisterKirchdorf
5
2
Abpfiff

Der FC Springe setzte sich im Nachholspiel des 18. Spieltags deutlich mit 5:2 gegen den TSV Kirchdorf durch und festigte damit seine Position im oberen Mittelfeld der Tabelle.

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart: Bereits in der ersten Minute brachte David Maj den FC Springe in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Jonah Sölter auf 2:0. Als Robert Schulte kurz darauf das 3:0 erzielte, schien die Partie früh entschieden.

Kirchdorf zeigte jedoch Moral und verkürzte durch Torben Wagner zweimal. Doch Springe blieb offensiv gefährlich: Schulte stellte mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her, ehe Nicias Ludwig-Morell in der Nachspielzeit den 5:2-Endstand erzielte.

Mit nun 27 Punkten rückt Springe auf Rang acht vor und bleibt im dicht gedrängten Mittelfeld der Bezirksliga Hannover 3.