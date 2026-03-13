Leveste und Springe mit Offensivkraft – Rinteln mit wichtigem Heimsieg So verliefen die Nachholspiele in der Bezirksliga Hannover 3 von FD · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Mit drei Nachholspielen wurde am Dienstagabend der Spielplan der Bezirksliga Hannover 3 weiter bereinigt. Dabei setzten sich jeweils die Gastgeber durch: TV Jahn Leveste überzeugte gegen Gehrden, der SC Rinteln gewann gegen Egestorf II und der FC Springe behielt im torreichen Duell mit Kirchdorf die Oberhand.

Der TV Jahn Leveste bestätigte seine aufsteigende Form und setzte sich im Nachholspiel des 16. Spieltags deutlich mit 4:1 gegen den SV Gehrden durch. Die Gastgeber legten einen furiosen Start hin: Steve Goede brachte Leveste bereits in der 17. Minute in Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Torben Mowka auf 2:0. Gehrden fand zwar schnell eine Antwort und verkürzte durch Roman Busse auf 1:2, doch Leveste blieb die spielbestimmende Mannschaft. In der zweiten Halbzeit sorgte erneut Goede mit seinem zweiten Treffer für eine beruhigende Führung. Kurz vor Schluss setzte Sascha Romaus mit dem 4:1 den Schlusspunkt.

Durch den Erfolg verbessert sich Leveste auf 28 Punkte und rückt im Tabellenmittelfeld weiter nach oben.

Der SC Rinteln feierte im Nachholspiel des 17. Spieltags einen wichtigen Heimsieg gegen die Reserve des 1. FC Germania Egestorf-Langreder. Beim 4:1-Erfolg überzeugten die Gastgeber vor allem in der zweiten Hälfte.