Leverkusens U19-Talente stehen vor Härteprüfung bei Benfica

In der Gruppe H der DFB-Nachwuchsliga belegt die U19 von Bayer Leverkusen derzeit den dritten Platz – hinter dem VfL Bochum und Spitzenreiter Borussia Dortmund. Nach dem 1:1 zuletzt beim BVB steht die Mannschaft von Trainer Kevin Brok bei sechs Siegen sowie je zwei Unentschieden und Niederlagen. Die Chancen auf das Erreichen der Hauptrunde sind weiter gut. Noch besser sieht es derweil mit Blick auf die Youth League aus, denn international sind die Talente des Werksklubs noch unbesiegt.

Zum Start in die internationale Saison hatte sich der älteste Nachwuchs der Leverkusener mit 2:0 beim FC Kopenhagen durchgesetzt. Nach dem 3:2-Heimsieg gegen die PSV Eindhoven spielte Bayer zuletzt 2:2 gegen Paris Saint-Germain. Trotz der Ausfälle mehrerer Leistungsträger hofft Coach Brok nun auch am vierten Spieltag an diesem Mittwoch (12 Uhr) bei Benfica Lissabon etwas mitnehmen zu können. Der Niederländer sagt: „Die Jungs haben so noch nie zusammengespielt. Das ist uns aber egal, weil wir jedem Einzelnen zu 100 Prozent vertrauen und wir wissen, dass sich jeder voll reinhängen wird.“

Die Leverkusener Ben Hawighorst, Osman Turay und Nebe Domnic nehmen derzeit mit Deutschland an der U17-Weltmeisterschaft teil. Mit dem Bayer-Trio in der Startelf gab es für den Titelverteidiger zum Auftakt am Dienstagnachmittag ein 1:1 gegen Kolumbien. Jeremiah Mensah soll zum Turnier in Katar nachreisen, hilft aber aktuell bei den Profis von Trainer Kasper Hjulmand aus. Hinzu kommen einige Verletzte, sodass Bayers U19 in Lissabon Unterstützung von der U17 erhält.

Der Respekt der Leverkusener vor den Portugiesen ist groß. Lissabon verlor zwar 2:5 gegen den FC Chelsea, feierte aber auch schon zwei Kantersiege: gegen Qarabag Agdam (7:1) und Newcastle United (5:1). Brok: „Ihre Spieler sind technisch unglaublich stark, verfügen über eine hohe Spielintelligenz und viel Power. Das ist absolutes Topniveau. Dazu kommt, dass die Nachwuchsspieler in Portugal mental für ihr Alter immer sehr weit sind. Auch wenn unsere bisherigen Gegner schon wirklich gut waren, ist Benfica für mich noch einmal ein Stück weiter.“

Der Coach der Leverkusener Talente wünscht sich einen ähnlich kämpferischen Auftritt wie gegen Paris. „Wir werden alles raushauen, was möglich ist, um erneut ein gutes Spiel zu machen und bestenfalls ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das ist und bleibt unser Ziel, egal gegen wen und unter welchen Umständen. Wir haben Bock auf dieses Spiel“, betont Brok.