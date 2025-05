Leverkusens U19 schlägt Aachen und ist Pokalsieger

Kerim Alajbegovic hatte den Vizemeister in der 23. Minute per Fernschuss in Führung gebracht. In Folge des Treffers übernahmen die Leverkusener Talente dann auch mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. Die Chancenverwertung beim Team von Trainer Sergi Runge ließ jedoch zu wünschen übrig. Auf der Gegenseite parierte Bayers Torhüter Moritz Schrief kurz vor der Halbzeit zwei Mal stark.