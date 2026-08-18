Leverkusens U19 lässt viele Chancen liegen, siegt aber souverän

Die U19 von Bayer 04 Leverkusen war erfolgreich. – Foto: Julia Sahr

Der Saisonstart ist der U19 von Bayer 04 Leverkusen geglückt. Die Mannschaft des neuen Trainers Patrick Greveraars hat den dritten Sieg im dritten Pflichtspiel eingefahren und die Tabellenführung in der Gruppe G in der DFB-Nachwuchsliga übernommen. Beim 2:0 (1:0) gegen die SV Elversberg ließen die Leverkusener nie Zweifel am verdienten Sieg aufkommen – und sind an diesem Mittwoch direkt erneut gefordert.

Nach dem 4:0 im Pokal in Hildesheim und dem 3:1 zum Ligastart gegen Bochum musste der niederländische Bayer-Trainer sein Team etwas umstellen, da Ben Hawighorst, Jeremiah Mensah und Kenan Doganay mit den Profis zum Testspiel nach Newcastle geflogen waren. Doch auch in Abwesenheit des Trios spielte die U19 ihre Vorteile gut aus und erspielte sich früh Chancen. Auch durch eine längere Gewitterunterbrechung in der ersten Halbzeit ließ sie sich nicht aus dem Konzept bringen. Per Flugkopfball sorgte Dustin Buck nach einer Flanke von Sommerneuzugang Clinton Wilson für die Pausenführung (45.+29.).

Mittwoch gegen Borussia Mönchengladbach

In der zweiten Halbzeit gelang den Leverkusenern trotz weiterer Großchancen nur noch ein Treffer: Aleksa Damjanovic verwertete eine weitere Hereingabe von Wilson zum 2:0-Endstand (56.). „Wir hätten mehr Tore erzielen müssen, das war das einzige Manko. Wir wollten höher pressen und haben das sehr gut umgesetzt“, sagte Trainer Greveraars. Für ihn und seine Mannschaft geht es an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) bereits mit dem nächsten Ligaspiel bei Borussia Mönchengladbach weiter.

Verteidiger Konstantinos Papadakis gehört derweil nicht mehr zur Mannschaft. Er hat einen Vertrag beim griechischen Erstligisten OFI Kreta unterschrieben.

Bayer 04 U19 Rapsch – Domnic, Probst, Kir, Koc, Berghoff, Minutillo, Massek (64. Cannizzaro), Buck (70. Hamzyk), Damjanovic (70. Zidane), Wilson (82. Hololobov).