Leverkusens U19 kassiert erste Niederlage unter Coach Brok

Die Partie beim Klub aus dem Ruhrgebiet war die vierte innerhalb von nur elf Tagen für die Fußballer aus Leverkusen. Entsprechend hatte Coach Brok seine Startformation auf gleich mehreren Positionen verändert. Nach einem ordentlichen Start und zuvor bereits zwei Gelegenheiten saß der dritte Versuch der Gäste: Nach starkem Zuspiel von Ken Izekor erzielte Sommerzugang Dustin Buck das 1:0 (25.). Kurz vor der Pause glichen die Bochumer dann in Folge eines Eckballs durch ihren Kapitän Daryl Tschoumy Nana per Kopf aus (43.).

In der zweiten Halbzeit bestimmten dann zunehmend die Gastgeber das Spielgeschehen, auch wenn die Defensive der Leverkusener weitgehend sicher stand. Bochums Joker Desmond Fischer, der aus dem Getümmel heraus das 2:1 erzielte, entschied schließlich die Partie (80.). Leverkusen fehlten die Kräfte, um in der Schlussphase noch einmal zurückzuschlagen.

U19-Coach Brok wollte die vielen Partien in kurzem Abstand indes nicht als Ausrede gelten lassen und nannte fußballerische Gründe für die Niederlage seines Teams. „Wir hatten vorne die eine oder andere Chance, die wir besser ausspielen müssen. Daran arbeiten wir weiter. Wir wollen und müssen bis zum Ende in jeder Situation sauber blieben.“