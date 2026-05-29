Leverkusens U19 gewinnt erneut den Verbandspokal

Bayers U19 gewinnt den Mittelrheinpokal. – Foto: Linus Krieger

Im Finale um den Mittelrheinpokal setzte sich die U19 als Titelverteidiger im Troisdorfer Aggerstadion mit 3:1 (1:1) gegen Viktoria Köln durch. Trainer Kevin Brok sagte: „Das ist ein sehr schöner Abschluss."

Für den Niederländer und sein Team war der Weg zum Pokalsieg indes kein einfacher – trotz früher Führung für den Favoriten aus Leverkusen. Der hatte schon in der zweiten Minute nach einem Eckball durch Ferdinand Pohl per Kopf das 1:0 erzielt. Doch die Antwort der Kölner, die zuletzt 2018 den Mittelrheinpokal gewonnen hatten, ließ nicht lange auf sich warten. Ein missglückter Klärungsversuch von Leverkusens Torwart Jesper Schlich wurde geblockt und Leonard Dorn staubte ab zum Ausgleich (5.).

Nach dem wilden Beginn beruhigte sich die Partie zunächst. Beide Mannschaften präsentierten sich anschließend defensiv stabil, erst nach mehr als 20 Minuten kamen die Talente des Werksklubs zur nächsten guten Gelegenheit: Berkan Ermec scheiterte jedoch an Viktoria-Keeper David Wyciok. Auch den Kölnern mangelte es bis zum Seitenwechsel an Genauigkeit im Abschluss und so blieb es vorerst beim leistungsgerechten 1:1.

Brok gibt sich hochzufrieden

Rund sechs Minuten nach Wiederanpfiff waren es dann die Kölner, die gefährlich vor dem Tor der Leverkusener auftauchten. Diego Salvatore Perri kam an der Strafraumgrenze zum Abschluss, zielte aber etwas zu hoch. Den ersten Abschluss der Bayer-Talente in der zweiten Halbzeit verbuchte wenig später Jeremiah Mensah (53.). Das Brok-Team, das sich in den Runden zuvor mit Siegen gegen Alemannia Aachen (4:0) und SV Eilendorf (5:1) souverän fürs Endspiel qualifiziert hatte, erhöhte nun den Druck. Julien Kurowski setzte Dustin Buck in Szene, doch Kölns Schlussmann Wyciok war zur Stelle (61.) – ebenso wie beim Versuch von Isaiah Eichie (63.).

In der 72. Minute war es dann aber soweit: Buck traf infolge eines Eckballs aus dem Gewühl heraus zur verdienten Führung. Nach Foul an Ivan Massek sorgte Mensah schließlich vom Elfmeterpunkt für die Entscheidung und den Endstand (83.). „Dass die Jungs mehr als drei Wochen nach dem letzten Ligaspiel motiviert geblieben sind und den Pokal gewonnen haben, ist sehr schön. Das macht mich stolz und fühlt sich gut an. Ich bin zudem sehr happy für die Spieler, die Bayer 04 nach dieser Saison verlassen werden“, sagte Coach Brok.