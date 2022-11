Bayer hat in der U19-Bundesliga einen wichtigen Dreier eingefahren. – Foto: Jonas Schäfer

Leverkusens U19 behauptet sich gegen Mönchengladbach A-Junioren-Bundesliga: Die U19 von Bayer Leverkusen hat Borussia Mönchengladbach besiegt.

Die U19 von Bayer 04 Leverkusen hat sich nach der 0:4-Niederlage in der Youth League bei Atlético Madrid eindrucksvoll zurückgemeldet. Im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach überzeugte die Mannschaft von Trainer Sven Hübscher von Beginn an und siegte mit 4:1 (2:1). An diesem Mittwoch (14 Uhr) steht das letzte Gruppenspiel auf internationalem Parkett gegen den FC Brügge an.

Nach dreiwöchiger Ligapause startete der älteste Leverkusener Fußballnachwuchs motiviert gegen den Gast vom Niederrhein und lag schon nach drei Minuten vorn. David Widlarz – nach Zuspiel von Jardell Kanga – vollendete einen mustergültig vorgetragenen Konter. Nachdem Gladbachs Keeper Linus Wirth den Ball nur unzureichend klären konnte, war es schließlich Kanga, der per Traumtor für das 2:0 sorgte. Aus rund 40 Metern traf der junge Schwede sehenswert ins Netz (27.). Gladbach steckte jedoch nicht auf und erzielte durch Winsley Boteli postwendend den Anschluss. In der Folge machten die Gäste das Spiel und Bayer benötigte einen starken Maximilian Neutgens im Tor, um den Vorsprung in die Kabine zu retten. In einem insgesamt ausgeglichenen zweiten Abschnitt waren es schließlich die Bayer-Junioren, die für die Höhepunkte sorgten. Zidan Sertdemir hebelte nach rund einer Stunde die Borussia-Abwehr mit einem herrlichen Steckpass auf Kanga aus. Der legte erneut quer und Noah Pesch schob zum 3:1 ein. Aufgrund einer gelb-roten Karte für einen Gladbacher spielte Leverkusen ab der 75. in Überzahl. Der eingewechselte Jordan Zirkzee setzte mit dem 4:1 den Schlusspunkt (84.).