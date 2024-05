Leverkusens U17 gibt 2:0-Vorsprung aus der Hand

Direkt nach Wiederanpfiff zeigte der Unparteiische Paul Albrecht auf den Punkt. Christian Prenaj verwandelte sicher und verkürzte auf 1:2 aus Sicht der Hessen (47.). In der Folge hielt die Leverkusener Defensive lange Stand. Als alles nach einem Sieg für die Bayer-Junioren aussah,entschied Albrecht in der Nachspielzeit erneut auf Strafstoß. Diesmal nahm sich der eingewechselte Alexander Staff der Sache an und verwandelte sicher (90.+2). Am Sonntag steht im Ahorn Camp Sportpark in Dreieich das Rückspiel an (11 Uhr).

Parallel ist dann die U19 zum Spitzenspiel in der A-Junioren-Bundesliga West bei Borussia Mönchengladbach gefordert. Bei einem Sieg könnte das Team von Coach Sven Hübscher ebenfalls die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft erreichen.