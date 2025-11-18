Leverkusens Fußballerinnen verlieren Pokal-Krimi vom Punkt

Beim sportlichen Lotteriespiel vom Punkt trafen die Hanseatinnen alle Versuche, während auf Seite des klaren Favoriten Julia Mickenhagen an HSV-Torfrau Larissa Haidner scheiterte und Caroline Kehrer nur die Latte traf. Viel entscheidender als diese finalen Fehlversuche fand Coach Roberto Pätzold aber etwas anderes: Nach seinem Geschmack hätten die Gäste die Partie vor rund 4.000 Zuschauern im Volksparkstadion gar nicht erst in die Verlängerung gehen lassen dürfen.

„In den letzten zehn Minuten müssen wir das Spiel klar gewinnen. Wir haben uns Chancen erspielt, aber es fehlt aktuell einfach die Effektivität und Konsequenz im Abschluss. Wir belohnen uns nicht für das, was wir uns erspielen“, betonte der Trainer. Wie schon in der Anfangsphase war sein Team auch zum Ende der regulären Spielzeit drückend überlegen. Im Gedächtnis blieb vor allem die Doppelchance in der Nachspielzeit. Eine Ecke von Kristin Kögel landete auf dem Lattenkreuz und wenige Sekunden später eine Direktabnahme von Estrella Merino Gonzalez an der Latte. Hauchdünn verpasste anschließend auch noch Kehrer die letzte Möglichkeit, die Verlängerung zu verhindern.

Chancenwucher kostet Weiterkommen im Pokal

Wie schon bei der ähnlich bitteren Niederlage im Ligaspiel in Freiburg am Wochenende zuvor ließen die Leverkusenerinnen zu viele Möglichkeiten aus, leisteten sich eigene Fehler und bekamen dafür die Quittung: In Folge eines Ballgewinns von Leni Eggert setzte Melanie Brunnthaler Sophie Hillebrand in Szene, die den Ball über die herauseilende Anne Moll ins Tor chippte (68.). Den höchst sehenswerten Ausgleich erzielte Mickenhagen, die später im Elfmeterschießen scheitern sollte. Nach einer Ecke und Kopfballabwehr zog sie aus 25 Metern direkt ab (73.).

In die Erfolgsspur zurückfinden können und sollten die Leverkusenerinnen bereits am nächsten Samstag. Dann empfangen sie Schlusslicht SGS Essen. „Wir müssen das jetzt abhaken und alle Kräfte bündeln für dieses Spiel“, fordert Pätzold. Gegen eine bessere Chancenverwertung als zuletzt hätte er im Nachbarschaftsduell sicher auch nichts einzuwenden.