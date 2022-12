Leverkusens Fußballerinnen sehen sich gut gerüstet für den Endspurt Bundesliga: Die Bayer-Frauen haben es am Sonntag mit Turbine Potsdam zu tun.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Duellen mit Spitzenteams bekommen es die Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer Leverkusen nun wieder mit einem zumindest auf dem Papier einfacheren Gegner zu tun. Sie empfangen am Sonntag (13 Uhr) Turbine Potsdam im Ulrich-Haberland-Stadion. Anders als in früheren Jahren gehören die Brandenburgerinnen in dieser Spielzeit eindeutig zu den Kellerkindern – und zieren mit einem mageren Zähler aus acht Spielen aktuell sogar das Tabellenende.

Auf die leichte Schulter nimmt Trainer Robert de Pauw die Gäste dennoch nicht. „Sie stehen vielleicht da unten, haben viele Spiele aber nur mit einem Tor verloren“, warnt er. Potsdam sei kein so einfacher Gegner, wie mancher möglicherweise denke. „Sie haben immer noch gute Spielerinnen und können gefährlich werden. Wir müssen gut vorbereitet sein“, betont der Niederländer. Die Erfahrung, dass eine klare Favoritenrolle auch Gefahren birgt, haben er und seine Schützlinge in dieser Saison bereits bei der Niederlage gegen den bis dahin punktlosen Aufsteiger SV Meppen gemacht.

Hoffnung machen die durchaus ordentlichen Leistungen bei den jüngsten Pleiten in Hoffenheim – in Liga und Pokal – sowie vergangene Woche in Frankfurt, wo erst ein Gegentreffer in der Nachspielzeit den Ausschlag gab. „Das Spiel war extrem und am Ende sehr emotional“, versichert der Leverkusener Übungsleiter. Aber sein Team habe das Negativerlebnis gut verarbeitet und unter der Woche sehr gut trainiert.

De Pauw sieht den durch einige Rückkehrerinnen wieder breiteren Kader gut gerüstet für die beiden letzten Herausforderungen vor der Winterpause gegen Potsdam und beim Titelkandidaten FC Bayern. „Die Kraft für den Endspurt ist da“, betont der Niederländer, der am Sonntag einzig noch auf Verena Wieder verzichten muss.