Leverkusens Fußballerinnen schließen weitere Kaderbaustellen

Die Kaderplanungen bei den Bayer-Frauen laufen auf Hochtouren. – Foto: Sven Leifer

Die Kaderplanung bei Bayers Fußballerinnen schreitet weiter voran, das Team von Trainer Roberto Pätzold nimmt immer mehr Form an. Inzwischen haben die Leverkusener auch die wichtigste noch offene Baustelle geschlossen – und das mit ihrer Wunschlösung. Das Tor der Bayer-Frauen wird weiterhin von Rafaela Borggräfe gehütet. Die Leihe der 25-Jährigen, die im Winter vom FC Liverpool kam, wurde um ein Jahr verlängert.

„Die Entscheidung, noch ein Jahr bei Bayer 04 zu bleiben, ist mir leichtgefallen, weil ich mich hier sportlich und menschlich sehr wohlfühle und mich in den vergangenen Monaten gut weiterentwickeln konnte“, sagte sie. Nach ihren Zielen für die neue Saison gefragt, nannte sie nur eine Antwort: Platz drei in der Bundesliga und damit die Qualifikation für die Champions-League-Qualifikation. Gleichzeitig hofft sie nach mehreren Nominierungen weiter auf ihr Debüt in der Nationalmannschaft.

Verstärkung für das zentrale Mittelfeld kommt derweil vom Schweizer Meister Servette FCCF. Dort war die kosovarische Nationalspielerin Lumbardha Misini eine der Schlüsselfiguren beim Titelgewinn. Nun möchte sie ihre Qualitäten wie mentale Stärke, Laufbereitschaft und Zweikampfstärke auch bei Bayer 04 einbringen, wo sie einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat. „Sie soll als Motor im Mittelfeld wichtige Akzente setzen und den Übergang zwischen Defensive und Offensive lenken. Dass sich eine Athletin ihres Formats für uns entschieden hat, ist ein starkes Zeichen“, betont der Sportliche Leiter Achim Feifel. Auch Granit Xhaka half dabei, Misini von einem Wechsel nach Leverkusen zu überzeugen. Der Schweizer gilt als großes Vorbild der Mittelfeldspielerin, die deshalb schon während seiner Zeit bei Bayer viele Spiele der Werkself verfolgte.

Wie sie unterschrieb auch Eigengewächs Sana Coskun einen Profivertrag bis 2029. Die türkische U19-Nationalspielerin konnte bereits in der Vorsaison erste Minuten sammeln und hinterließ dabei einen glänzenden Eindruck. Ein neues Gesicht gibt es auch im Trainerteam. Die frühere kroatische Nationalspielerin Kristina Sundov, die in der Saison 2015/16 selbst für Bayer 04 spielte, ist neue Co-Trainerin. Sie folgt auf Remzi Kahraman.