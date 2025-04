Leverkusens Fußballerinnen erleiden Rückschlag gegen Köln

Das erklärt sich anhand der jeweiligen Tabellensituation. So beseitigten die Spielerinnen aus der Domstadt mit dem erkämpften Punkt die letzten Zweifel am Klassenerhalt in dieser Saison, die durch die Aufstockung der Liga auf 14 Teams nur einen Absteiger hat. Dagegen war der Zähler für die Europapokalträume der Leverkusenerinnen zu wenig. Bei nun vier Punkten Rückstand auf den Dritten Frankfurt und fünf auf den Zweiten Wolfsburg müsste schon viel Überraschendes geschehen, damit Bayer 04 bei noch drei zu absolvierenden Partien noch auf einen der drei Champions-League-Ränge klettert.

„Wir wollten unbedingt die drei Punkte. Deshalb ist das Ergebnis für uns enttäuschend“, sagte Kristin Kögel im Interview mit dem DFB. „Wir hatten in der ersten Halbzeit mehrfach die Chance, in Führung zu gehen. Dann wäre die Partie in eine andere Richtung gelaufen. Deshalb ist es umso bitterer. Dennoch werden wir versuchen, in den verbleibenden drei Spielen das Maximum herauszuholen“, versprach die enttäuschte Kapitänin.

Weil Köln sich im Derby als giftiger und griffiger Gegner erwies und die Gastgeberinnen jeweils in der ersten halben Stunde beider Halbzeiten Chancenwucher betrieben, konnte der Favorit seine Überlegenheit nicht in einen Sieg ummünzen. Am Ende mussten die Leverkusenerinnen gar froh sein, dass ihnen bei aller Überlegenheit eine Pleite erspart blieb. Denn während sie reihenweise gute Gelegenheiten ausließen, ging der Außenseiter durch ein Solo von Taylor Ziemer in Führung (35.). Von Laura Vogt nach Ballverlust von Loreen Bender mit einem Steilpass in Szene gesetzt, tanzte die US-Amerikanerin erst die Innenverteidigerinnen Melissa Friedrich und Selina Ostermeier aus und schloss dann unhaltbar für Friederike Repohl ab.

Am Ende beinahe noch mit leeren Händen

Mehr als den verdienten Ausgleich – nach einer scharfen Ecke von Kögel war Cornelia Kramer mit dem Kopf zur Stelle (54.) – entstand nicht aus dem großen Druck, den Bayer nach dem Seitenwechsel entfachte. Und obwohl, oder gerade weil Co-Trainer Remzi Kahraman, der den gelbgesperrten Hauptübungsleiter Roberto Pätzold vertrat, mit der Einwechslung von Katharina Piljic, Ruby Grant und Delice Boboy neuen Schwung bringen wollte, ging den Leverkusener Offensivbemühungen merklich die Zielstrebigkeit verloren. In der Schlussviertelstunde hätte durchaus auch der FC die Partie für sich entscheiden können.

„Natürlich sind wir alle über das Ergebnis enttäuscht, aber wir müssen es in Relation zu dem setzen, was wir schon erreicht haben. Wir spielen nach wie vor die beste Saison in unserer Klub-Geschichte“, sagte Kahraman.

Bayer 04 Repohl – Merino Gonzalez, Ostermeier, Friedrich, Levels (58. Piljic), Bender (67. Grant), Zdebel, Vidal, Kögel (80. Vilhjalmsdottir), Kramer , Kehrer (67. Grant).