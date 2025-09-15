Leverkusens Frauen fokussieren sich auf Union Berlin

Das Bundesliga-Eröffnungsspiel in München vor einer Rekordkulisse von mehr als 57.000 Zuschauern werden die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen wohl so schnell nicht vergessen. Doch nun gilt es, den Fokus auf das Tagesgeschäft in der Liga zu richten. Am Montag (18 Uhr) empfangen die Leverkusenerinnen Aufsteiger Union Berlin im Ulrich-Haberland-Stadion. Eine große Kulisse ist nicht zu erwarten, zumal weder der Gegner noch der ungünstige Termin als Zuschauermagnet taugen. Als Ausgleich wird Bayer 04 jedoch erneut im frei empfangbaren TV zu sehen sein: Sport 1 überträgt die Partie.
Vom Auftritt in München brachten die Leverkusenerinnen zwar „nur“ Lob mit, doch dieses war von hoher Qualität. Spielerinnen und Trainer des Rekordmeisters zollten den Gästen aus Leverkusen reichlich Anerkennung für deren starke Leistung. Die verletzte Nationalspielerin Giulia Gwinn stellte bereits zur Pause fest: „Leverkusen hat wenig zu verlieren und spielt ganz befreit auf.“ Carolin Simon, ihre Teamkollegin in München und beim DFB, ließ nach dem Schlusspfiff ebenfalls keine Zweifel an der Stärke des Gegners: „Das war ein harter Kampf, so wie wir es erwartet haben. Leverkusen war sehr gut eingestellt. Das ist eine brutal gute Mannschaft, die es uns in den letzten Spielen immer unfassbar schwer gemacht hat – jetzt wieder.“
Auch der neue FCB-Coach José Barcala lobte den Gegner und insbesondere dessen starke erste Hälfte: „Es war das erwartet schwierige Spiel. Leverkusen hat uns durch eine hohe Intensität und starkes Pressing einige Probleme bereitet. Wir wussten, dass sie über längere Zeit Druck machen können.“
Angesichts der Niederlage waren die Leverkusenerinnen freilich nur bedingt zufrieden. Sofie Zdebel ärgerte sich: „Es ist schon schade, weil du so viel läufst und kämpfst, und es dann im Endeffekt für nichts ist.“ Trotzdem nahm sie Positives mit und sagte: „Ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Darauf können wir auf jeden Fall aufbauen.“ Das Team habe sich ihrer Meinung nach „eigentlich ganz gut“ geschlagen. „Wir haben uns nicht von der Kulisse beeindrucken lassen und haben das gespielt, was wir spielen wollten“, betonte sie und nahm das zweite Gegentor selbstkritisch auf ihre Kappe.
Kristin Kögel gewährte einen tiefen Einblick in die Gefühlswelt der Leverkusenerinnen: „Einerseits war es ein echtes Highlight, vor so einer Kulisse zu spielen. Aber klar tut es auch ein bisschen weh, dass wir so spät noch durch einen Standard das Gegentor bekommen und das Spiel aus der Hand geben. Aber wir können sehr stolz auf uns sein und hatten auch unfassbar viel Spaß. Mit unserer Leistung bin ich sehr zufrieden.“ Die Partie habe viel gezeigt, was Mut für den weiteren Saisonverlauf mache: „Heute hat uns gezeigt, zu was wir in der Lage sind und was wir uns in der Vorbereitung für ein gutes Fitness-Level erarbeitet haben. Und wir haben gezeigt, dass wir immer selbstbewusst versuchen, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen, ganz egal, wer uns gegenübersteht.“
Nun muss es gelingen, sich trotz des zurückliegenden Spektakels mit voller Konzentration der Pflichtaufgabe gegen den Liga-Neuling Union Berlin zu widmen. Rückblickend auf die starke vergangene Spielzeit zeigt sich, dass der Schlüssel zum vierten Platz nicht nur in guten Leistungen gegen die Top-Teams lag, sondern auch darin, gegen die Mannschaften aus dem Mittelfeld und dem Tabellenkeller kaum Punkte liegenzulassen. An Motivation mangelt es Zugang Carlotta Wamser jedenfalls nicht. „Wir haben richtig Lust auf die nächsten Spiele und wollen unser Heimspiel gegen Union Berlin gewinnen“, sagte die Nationalspielerin schon kurz nach dem Duell in München. Auch Coach Pätzold gab sich zuversichtlich. Er sagte: „Wir schauen nach vorne. Wenn wir weiter diese Energie auf den Platz bringen, wird es für jeden Gegner schwer, gegen uns zu punkten.“