Leverkusens Frauen fokussieren sich auf Union Berlin

Kristin Kögel gewährte einen tiefen Einblick in die Gefühlswelt der Leverkusenerinnen: „Einerseits war es ein echtes Highlight, vor so einer Kulisse zu spielen. Aber klar tut es auch ein bisschen weh, dass wir so spät noch durch einen Standard das Gegentor bekommen und das Spiel aus der Hand geben. Aber wir können sehr stolz auf uns sein und hatten auch unfassbar viel Spaß. Mit unserer Leistung bin ich sehr zufrieden.“ Die Partie habe viel gezeigt, was Mut für den weiteren Saisonverlauf mache: „Heute hat uns gezeigt, zu was wir in der Lage sind und was wir uns in der Vorbereitung für ein gutes Fitness-Level erarbeitet haben. Und wir haben gezeigt, dass wir immer selbstbewusst versuchen, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen, ganz egal, wer uns gegenübersteht.“

Nun muss es gelingen, sich trotz des zurückliegenden Spektakels mit voller Konzentration der Pflichtaufgabe gegen den Liga-Neuling Union Berlin zu widmen. Rückblickend auf die starke vergangene Spielzeit zeigt sich, dass der Schlüssel zum vierten Platz nicht nur in guten Leistungen gegen die Top-Teams lag, sondern auch darin, gegen die Mannschaften aus dem Mittelfeld und dem Tabellenkeller kaum Punkte liegenzulassen. An Motivation mangelt es Zugang Carlotta Wamser jedenfalls nicht. „Wir haben richtig Lust auf die nächsten Spiele und wollen unser Heimspiel gegen Union Berlin gewinnen“, sagte die Nationalspielerin schon kurz nach dem Duell in München. Auch Coach Pätzold gab sich zuversichtlich. Er sagte: „Wir schauen nach vorne. Wenn wir weiter diese Energie auf den Platz bringen, wird es für jeden Gegner schwer, gegen uns zu punkten.“